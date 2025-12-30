러, ‘푸틴 관저 드론 공격’ 주장… 우크라 반박

러시아가 우크라이나의 푸틴 대통령 관저 드론 공격 시도를 주장하며 종전 협상 입장 변경을 경고한 가운데, 우크라이나는 해당 주장을 전면 부인했다.

우크라이나의 한 병사가 드론이 보내오는 영상을 지켜보고 있다. AP연합뉴스

타스 통신에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 29일(현지시간) 기자들에게 우크라이나가 노브고로드주에 있는 푸틴 대통령의 관저를 겨냥해 드론 공격을 시도했다고 밝혔다. 라브로프 장관은 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁 해결을 위해 강도 높은 협상을 벌이는 동안 드론 공격 시도가 있었다고 주장하며, “무인항공기의 잔해나 인명 피해에 대한 데이터는 없다”고 설명했다.

라브로프 장관은 또 우크라이나가 테러 정책으로 전환한 것을 고려해 협상에 대한 러시아의 입장을 수정할 것이라고 말했다. 또 러시아가 이 문제를 대응 없이 넘어가지 않을 것이라고 경고했다.

이에 대해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 같은 날 러시아의 주장을 부인했다. 로이터 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 메신저 앱을 통해 기자들에게 “러시아의 주장은 거짓말”이라며 “러시아가 우크라이나와 미국 간 평화 협상에서 이뤄진 진전을 훼손하려 하고 있다”고 비판했다.

젤렌스키 대통령은 이어 “모스크바가 키이우의 우크라이나 정부 청사를 공격하기 위한 명분을 만들고 있다”며 “미국은 러시아의 위협에 상응하는 대응에 나서야 한다”고 촉구했다.

