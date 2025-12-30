“서울에 한·미 ‘동북아전투사령부’ 설치를”

서울에 한국 합동참모본부와 미국 동북아전투사령관 역할을 합치는 개념의 ‘동북아전투사령부’를 설치하자는 미국 측 인사의 제안이 나왔다.

특수전 대령 출신의 데이비드 맥스웰 미국 아시아태평양전략센터 부회장은 29일 서울 용산구 전쟁기념관에서 한미연합군사령부 주최로 열린 ‘제2회 한·미 연합정책포럼’에서 “인도태평양사령부가 두 개 이상의 전쟁에 대응하긴 어려운 상황”이라며 “서울에 동북아전투사령부를 두고 일본 도쿄에 ‘융합 노드’를 둬 적절한 시기에 적절한 전력이 배치되도록 해야 한다”고 제안했다. 동북아전투사령부는 제3국의 영향력을 관리하고 핵협의그룹(NCG)을 활성화하는 기능을 할 수도 있다고 덧붙였다.



이는 미국이 동시다발적으로 일어나는 전쟁 관리에 어려움이 있다는 분석에 따른 것으로 해석된다. 우크라이나 전쟁이 길어지고 중동, 인도태평양에서 동시적인 위기 가능성이 커지는 가운데 단일 사령부 체계로 여러 전구를 동시에 관리하는 부담을 줄이려는 구상으로도 읽힌다.



포럼에 참석한 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관은 “(한·미) ‘동맹 현대화’가 구호에 그쳐선 안 된다”며 “한국은 단순히 한반도의 위협에 대응하는 존재가 아니다. 한반도는 동북아 전역의 세력 균형이 맞물리는 핵심 지점”이라고 강조했다.

