엘앤에프, 테슬라와 3.8조 계약 사실상 해지

이차전지 양극재 제조기업 엘앤에프의 3조8000억원대 규모 계약이 사실상 해지됐다. 이달 LG에너지솔루션이 두 차례 걸쳐 13조5000억원대 계약이 취소된 가운데, 배터리 업계의 수주난이 소재기업으로도 번지는 모양새다.



엘앤에프는 29일 3조8347억원 규모의 공급계약이 973만316원으로 감액됐다고 공시했다. 엘앤에프는 “공급 물량 변경에 따라 계약금액이 변경됐다”고 설명했다.



2023년 2월 엘앤에프는 미국 전기차 업체 테슬라와 3조8347억원 규모의 하이니켈 양극재 공급계약을 맺었다고 밝힌 바 있다. 제품 공급 기간은 2024년 초부터 2025년 말까지 2년간이었다.



엘앤에프는 설명자료를 통해 “글로벌 전기차 시장과 배터리 공급 환경 변화 속에서 일정이 조정되는 과정에서 불가피하게 발생했다”고 설명했다. 그러면서 “당사의 주력 제품인 NCMA95 하이니켈 제품의 출하 및 고객 공급에는 어떠한 변동도 없다. 한국 주요 셀 업체향 출하 역시 안정적으로 진행되고 있다”고 강조했다.



업계에서는 미국의 전기차 보조금 정책 폐지와 유럽 전기차 정책 변화 등으로 인해 전기차 수요 둔화와 고객사의 생산 계획 조정이 맞물리며 배터리 업계 수주난이 심화할 것이란 우려가 커지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지