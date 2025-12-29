"부모 사랑 못 받아" 막말 중계…고려대, 연세대에 공식 사과

고려대학교가 지난 9월 열린 정기 고연전(연고전) 야구 중계 과정에서 발생한 부적절한 발언에 대해 연세대에 공식 사과해 연세대가 29일 수용했다.



고려대는 24일 발표한 사과문에서 "야구 중계방송에서 객원 해설위원의 부적절한 발언으로 상처와 불쾌감을 느꼈을 연세대 선수단과 관계자에게 고개 숙여 사과한다"며 "이번 일로 실망을 느꼈을 고려대 구성원에도 깊은 사과의 말을 전한다"고 밝혔다.

고려대 전경. 연합뉴스

그러면서 이번 일은 "교류와 소통에서 존중과 배려의 기본 가치가 실현될 수 있도록 충분히 노력하지 못한 사안"이라며 "그 도덕적 책임을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다.



당시 고려대 교육방송국(KUBS)을 통해 송출된 야구 경기 중계에서 한 해설위원은 연세대 팀을 향해 "부모님들한테 사랑을 못 받은 것 같다"는 등의 발언을 해 논란이 된 바 있다.



고려대는 방송 제작 전 과정의 검수 강화 및 해설위원·관계자 교육 확대 등 재발 방지 대책을 즉시 시행하겠다고 밝혔다.



연세대는 "이번 일을 통해 양교가 함께 더욱 품격 있고 건전한 스포츠 문화를 만들어갈 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지