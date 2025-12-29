李대통령 “이혜훈, 내란 소명하고 국민검증 거쳐야”

이재명 대통령은 기획예산처 초대 장관으로 ‘파격’ 지명한 이혜훈 후보자가 윤석열 전 대통령의 비상계엄 등을 옹호한 전력 등이 있는 부적절한 인사라는 지적에, 이 후보자의 분명한 소명이 필요하고 국민 검증도 거쳐야 한다는 입장을 밝혔다. 이 후보자가 청문회 과정 등을 통해 본인에게 제기되는 의혹이나 논란 등을 해소할 필요가 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

李, 靑 첫 출근 이재명 대통령이 29일 청와대로 첫 출근해 위성락 국가안보실장(왼쪽), 김용범 정책실장 등과 본관 내부로 이동하고 있다. 청와대 제공

강유정 청와대 대변인은 29일 청와대 브리핑에서 이 후보자가 윤 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석하는 등 내란 동조 세력이라는 지적과 관련, 이 대통령의 정확한 발언은 아니라고 전제하면서도 “과거에 용납할 수 없었던 내란이나 이런 부분에 대한 발언에 대해서는 본인이 직접 충분히 소명해야 하고, 그 부분에 대해 단절의 의사를 좀 더 표명해야 하는 게 맞는 것 아닌가”라며 “이 후보자의 명확한 입장 표명이 필요하지 않겠느냐는 이야기가 있었다”고 전했다. 강 대변인은 “인사권이라는 것이 지명할 수도 있는 것이지만, 그 지명을 통해 충분히 자신의 실력을 검증받아야 하고, 검증 과정에서 국민의 검증도 통과해야 된다는 말씀도 하셨다”고 전했다.



이 대통령은 이 후보자 지명 배경에 대해서는 “서로 같은 생각을 가진 사람들만 정부를 구성하기보다는 서로 다른 생각을 가진 사람일지언정 격렬한 토론을 통해서 차이와 견해의 접점을 만들어가는 것이고, 그 접점을 만들어가는 과정 자체가 새로운 정책과 좀 더 합리적인 정책을 만들어가는 지점이 될 수 있다”고 말했다고 강 대변인은 전했다.

