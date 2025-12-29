李, 이혜훈 논란 엄중 판단… 소명 못하면 지명철회 가능성도

이재명 대통령이 29일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 논란 및 의혹과 관련해 ‘소명’과 ‘국민 검증’이 필요하다는 입장을 밝힌 것은 이 후보자를 둘러싼 논란이 일정 부분 엄중하다고 인식한 것으로 풀이된다. 이 후보자 지명을 두고 여당인 더불어민주당에서부터 부적절한 인사라는 문제 제기가 이어지는 가운데, 청와대에서 ‘인사 강행’ 메시지를 내는 것보다는 이 후보자 본인의 해명과 국민 검증에 방점을 찍으면서 향후 인사청문회 과정 등을 지켜보겠다는 의도로 풀이된다. 이 후보자에 대한 여론의 추이가 관건일 것으로 보인다. 전날 긴급 최고위원회를 열고 이 후보자를 제명한 국민의힘은 날 선 비판을 이어갔다.



이 대통령은 이날 이 후보자가 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석하는 등 과거 행보 등에 대한 언론보도에 대해 보고받고, 이 후보자 스스로 소명을 해야 한다는 입장을 밝혔다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 강 대변인은 이 후보자의 내란 동조 의혹 등과 관련한 문제 제기와 관련해 “이제부터는 지명된 후보자라서 국민의 의문과 질문에 대해서는 본인 스스로 그 부분에 대해서 단절 의사가 있는지, 해명의 태도에서 후보자 본인이 그 부분에서 책임이 있다는 방식의 말씀이었다”고 전했다.

이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대로 출근한 뒤 참모진과 차담을 하고 있다. 연합

이 대통령이 취임 이후 줄곧 이재명정부가 윤 전 대통령 탄핵을 이끈 ‘빛의 혁명’으로 탄생한 국민주권정부임을 강조해 온 만큼, 이 후보자 스스로가 윤 전 대통령의 비상계엄 선포와 내란 행위에 대해 입장을 분명히 밝혀야 한다는 점을 강조한 것으로도 읽힌다. 이 후보자가 내란 사태 등과 관련해 제대로 된 소명을 못할 경우 ‘지명 철회’ 가능성까지 열어둔 것으로 해석이 가능한 대목이다. 향후 청문회 과정 등에서 청와대 인사 검증 기능도 도마 위에 오를 수 있다.



이 대통령은 지난 3일 12·3 비상계엄 선포 1년을 맞은 특별성명과 기자회견에서 비상계엄에 따른 ‘내란 잔재’ 청산을 “몸속 깊숙이 박힌 치명적인 암”에 비유하고, “조금 길고 조금 지치더라도 치료는 깨끗하게 해야 한다”고 강조한 바 있다.



강 대변인은 이날 브리핑에서 이 후보자가 봉합이 아닌 통합 대상의 ‘기준’이 되는 것이냐는 질문에는 “대통령 말에 대한 첨언이라 감히 답을 드리기 어렵다”면서 “이 후보자 같은 경우 통합의 메시지로 선택된 후보자는 맞다. 언론에서 제기되고 있는 문제들에 대해서 후보자가 스스로 좀 더 국민의 질문에 대해서 대답할 의무가 있다고 말씀하신 부분”이라고 설명했다. 이 후보자가 윤 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석한 사실을 청와대가 인지했느냐는 질문에는 “구체적인 인사 검증 과정에 대해서는 확인하기 어렵다”고만 답했다.

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 29일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 취재진과 인사를 나누고 있다. 뉴스1

이재명정부의 재정 정책을 책임질 이 후보자가 과거 이 대통령의 ‘기본소득’ 정책을 포함한 주요 경제 정책에 분명한 반대 의사를 밝혀왔다는 지적에 대해서는 정책 조율 등을 통해 더 나은 정책을 도출할 수 있다는 입장을 밝혔다.



여당 내에서는 이 후보자에 대한 불만 섞인 기류가 읽힌다. 공개 발언에 나선 여당 의원들은 ‘이 대통령의 인사권은 존중한다’면서도 이 후보자가 과거 윤 전 대통령 탄핵 반대 발언 등에 대해 분명한 사과 입장을 내놓아야 한다고 했다. 김영배 의원은 페이스북에서 “분위기에 휩쓸려 윤석열 탄핵을 반대하고, 심지어 윤석열 석방을 요구했다는 건 기본적으로 ‘판단력’에 큰 문제가 있는 것”이라면서 “대통령 인사권을 존중하는 만큼, 인사권에 누가 되지 않도록 이 후보자 본인도 제대로 사과하고, 바뀐 생각에 대해 설명하시기 바란다”고 했다. 최민희 의원은 MBC라디오 인터뷰에서 “청문회 때 윤석열 내란 사태에 대해 우호적인 행동을 취한 것에 대해서는 국민 앞에 진솔한 사과가 있어야 할 것”이라면서 “개인적으로 ‘넘어갈 수 있을까?’ 생각하지만, 일단 인사권은 대통령께 있다. 저는 대통령의 인사를 존중한다”고 했다.



전날 긴급 최고위원회를 열고 이 후보자를 제명한 국민의힘은 날 선 비판을 이어갔다. 장동혁 대표는 이날 전남 해남군 솔라시도 홍보관에서 기자들과 만나 “(이 후보자의) 장관직 수락에 대해 개탄을 금할 수 없다”며 “조금이라도 양지가 되면 자신이 가진 철학과 가치는 물론 동지들까지 버릴 수 있다는 데 참담한 마음”이라고 지적했다. 김재원 최고위원도 YTN라디오에서 이 후보자에 대해 “영혼을 팔아 자리를 구걸한 저열한 인간”이라며 “당의 지원을 받는 일에는 물불 가리지 않고 단물을 빼 먹다가 기획예산처 장관 자리를 차지하려고 이재명 정권의 앞잡이가 됐다”고 질타했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지