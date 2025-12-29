교도 “日, 안보 3문서 개정안 여름까지 마련”… ‘GDP 2% 이상’ 방위비 증액 속도전

일본 정부가 방위비 증액 등을 목표로 추진 중인 3대 안보문서 개정을 위해 내년 여름까지는 주요 내용을 정리할 계획이라고 교도통신 등이 29일 전했다.

통신에 따르면 다카이치 사나에 내각은 자민당이 내년 4월 중 안보문서 개정 제안을 제출하면 전문가 회의체를 가동해 여름쯤 정부안을 내놓는 방향으로 일정을 짜고 있다. 3대 안보문서는 국가안전보장전략, 국가방위전략, 방위력 정비계획 등 일본 안보정책의 근간을 이루는 문서들이다. 다카이치 총리는 지난 10월 국회 연설을 통해 내년 중 개정 방침을 밝힌 바 있다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

과거 1년이 걸렸던 안보문서 개정 논의 기간을 이같이 단축하는 것은 내년 8월 말로 예정된 2027년도 예산안 관련 논의에 방위비 증액 수요를 반영하려는 의도로 풀이된다. 다카이치 내각은 방위비를 2027년도까지 국내총생산(GDP) 대비 2%로 늘린다는 현행 국가안전보장 전략상 목표를 수정해 ‘2% 이상’으로 추가 증액을 추진하고 있다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 동맹국들을 향해 국방비를 GDP 대비 5%로 증액하라고 요구하는 가운데 내년에는 주일미군 주둔 경비 관련 협상도 본격화하는 만큼 일본 정부가 방위비 추가 증액 규모·방향을 일찌감치 드러내 미국의 이해를 구하려는 셈법도 담겼다는 평가다.

현대전 대응을 위한 인공지능(AI) 및 드론 기술 활용 강화, 군수품·민수품 칸막이 철폐를 통한 군비 강화·산업발전 양립 추진 등 방침이 안보문서에 새로 담기는 점도 논의를 서두르는 이유로 꼽힌다. 다카이치 총리의 역점 사업인 ‘위기관리 및 성장 투자’의 17개 전략 분야에 방위산업이 이미 포함된 이상, 매년 여름 정리되는 ‘경제 재정 운영과 개혁의 기본방침’과 맞물리게 하겠다는 취지다.

일본 정부가 방위비 증액을 경제정책 일환으로 규정해 부담 증가에 대한 국민적 이해도를 높일 수 있을 것으로 기대하는 가운데 안정적 재원 확보를 위한 증세 여부가 초점이 되고 있다고 니혼게이자이신문은 전했다.

