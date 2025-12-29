프로포폴 110병 구입… ‘출장 마약주사’로 6억 챙긴 조무사

의사 명의를 도용해 구입한 마약류를 돈을 받고 수천회 불법 투약한 간호조무사가 경찰에 붙잡혔다.



29일 대구 수성경찰서는 간호조무사 A(45)씨와 관리 책임이 있는 병원 관계자, 투약자 등 8명을 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 이 중 A씨와 상습 투약자 1명 등 2명은 구속했다.

경찰에 따르면 A씨는 2021년부터 4년간 인터넷 방송 진행자(BJ)와 자영업자, 중소기업 사업가 등을 상대로 마약류를 불법으로 투약하고 판매한 혐의를 받는다. A씨가 판매한 마약은 에토미데이트와 프로포폴이다. 지난 8월 향정신성의약품 마약류로 지정된 에토미데이트는 수면마취제로 제2의 프로포폴이라 불리는 마약류다.



A씨는 의사 명의를 도용해 에토미데이트 7000병과 프로포폴 110병을 구입했다. 병원에 진료를 받으러 온 환자에게 의도적으로 접근한 뒤 병원 내 창고 또는 투약자의 주거지를 직접 방문해 투약자에게 수천회 투약한 것으로 확인됐다.



A씨는 약물 사용 사실을 숨기기 위해 수백회의 진료 기록지를 허위로 작성하는 한편 마약류 통합관리시스템에 거짓 정보를 입력하기도 했다. 또한 에토미데이트가 최근 마약류로 지정되면서 공급사에서 공급을 중단하자 프로포폴을 추가 구매해 투약한 것으로 확인됐다.



경찰은 A씨가 마약 판매와 투약으로 6억원을 벌어들인 것으로 파악했다. A씨는 범죄 수익금으로 고가의 오피스텔과 외제차, 명품 의류 등을 구입한 것으로 나타났다.

