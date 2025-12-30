10명 중 7명 “2026년 주택 매입”… 매도자는 관망세

주택 매입에 대한 수요자들의 관심은 뜨겁지만 주택 소유자들은 매도에 신중한 모습이라는 조사 결과가 나왔다. 내년 상반기 ‘내 집 마련’을 꿈꾸는 수요자들과 가격 상승 기대감으로 매도 시점을 늦추는 집주인들의 동상이몽이 이어지는 양상이다.

서울 남산에서 내려다 본 일대 주택. 연합뉴스

부동산 플랫폼 직방이 29일 발표한 ‘2026년 주택시장 전망 설문조사’에 따르면 향후 주택 매입 계획이 ‘있다’는 응답은 69.9%로 나타났다. 매입 사유를 살펴보면 ‘전월세에서 자가로 내 집 마련’이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘거주 지역 이동’(22.7%), ‘면적 확대·축소 이동’(10.3%) 순으로 나타났다.



주택 매입 시기는 ‘2026년 1분기’(45.7%) 응답이 가장 높았다. ‘2026년 2분기’(18.3%)까지 합치면 상반기 매입을 고려한 응답이 64%에 달했다. 주택 매입 비용을 묻는 말에는 ‘6억원 이하’가 전체의 70.8%를 차지하며 상대적으로 중저가 주택 수요가 높았다.



매도 분위기는 사뭇 달랐다. ‘매도 계획이 없다’는 응답은 53.8%에 달했다. ‘향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다’는 응답은 46.2%였다. 매도 계획이 없다고 응답한 이유로는 ‘실거주 목적 또는 주택 미보유’가 55.6%로 가장 많았다. 이어 ‘주택 가격이 오르는 것 같아서’(11.5%), ‘적절한 매도 타이밍을 지켜보려고’(10.7%) 등이 뒤를 이었다.

