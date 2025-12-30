세계일보

휴대폰 연락 대상 월 20명 미만… 인구 5%가 교류 저조한 ‘외톨이’

입력 : 2025-12-30 06:00:00 수정 : 2025-12-29 18:50:17
세종=권구성 기자 ks@segye.com

국가데이터처가 29일 내놓은 ‘사회적 관심 계층의 생활특성 분석 결과’에 따르면 국내 인구 20명 중 1명은 휴대전화를 통한 교류 대상이 월 20명 미만이거나 건수로는 500회 미만인 ‘교류 저조층’으로 나타났다.

교류 저조층은 전체 인구의 약 4.9%로 남성(5.1%) 비율이 여성(4.7%)보다 높고, 다인 가구(5.2%)에 속한 경우가 1인 가구(3.3%)보다 높았다.

서울 광화문광장에서 시민들이 걸어가고 있다. 연합뉴스

이들 중 근로활동을 하는 사람은 2023년 기준 26.2%로 전체 평균(64.0%)의 절반에도 미치지 못했다. 교류 저조층 근로자 중 상시 근로자는 52.8%로 평균(67.0%)보다 적었다. 반면 일용 근로자와 자영업자는 각각 25.7%, 21.5%로 집계돼 평균보다 많았다.

교류 저조층은 한 달 평균 64만6000원의 카드 사용 실적이 있고, 소매업종(54.5%)에서 주로 사용한 것으로 파악됐다. 한 달간 모바일 교류(통화+문자 발신) 대상자 수는 11.3명으로 전체 인구(50명)의 5분의 1 수준이었다.


세종=권구성 기자 ks@segye.com 기자페이지 바로가기

