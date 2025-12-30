산불 휩쓴 천년고찰에 ‘모듈러 주택’ 기증

LG전자가 산불로 피해를 입은 경북 의성군 천년고찰 ‘고운사’ 스님들을 위해 주거공간으로 쓸 수 있도록 LG 스마트코티지를 기증했다고 29일 밝혔다.

경북 의성군 고운사 부지에 LG 스마트코티지가 들어선 모습. LG전자 제공

LG전자는 지난 3월 영남지방을 휩쓴 대형 산불로 고운사 전각이 전소돼 생활하기가 어렵다는 소식을 접하고 기부를 결정했다.



LG전자는 이번에 지원한 14평(45㎡) 2층형 모델(듀오 맥스 45)은 스님들이 기거하며 수행하는 공간인 요사채로 활용된다. 1층에는 생활에 필요한 냉장고, 세탁기, 인덕션 등 필수 가전으로 구성해 실용성을 높였다. 단순한 주거 공간 제공을 넘어 LG전자의 고효율 가전과 태양광 패널을 적용해 에너지 소비량을 최소화했다. 이는 자연친화적인 사찰의 문화와도 맞닿아 있다.



LG 스마트코티지에 설치된 가전과 공조시스템, 사물인터넷(IoT) 기기들은 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 활용해 제어할 수 있다. 모듈 구조체와 창호, 배선, 욕실, 주방기구 등 자재의 70% 이상을 미리 제작한 뒤 배송되는 프리패브 방식으로 제작돼, 기존 철근콘크리트 공법 대비 공사 기간을 최대 50% 이상 단축할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지