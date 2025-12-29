LG이노텍 미래세대 지원 펀딩… 임직원 2.6만명 사회공헌 동참

LG이노텍은 임직원 온라인 기부 프로그램 ‘이노드림펀딩’의 누적 참여자가 2만6000명을 넘어섰다고 29일 밝혔다.

LG이노텍 직원들이 ‘이노드림펀딩’ 누적 참여자 2만6000명 돌파를 기념해 포즈를 취하고 있다. LG이노텍 제공

이노드림펀딩은 지역사회 취약계층 아동을 돕기 위해 임직원들이 자발적으로 기부하는 사회공헌 활동이다. 사업장이 위치한 지역사회에서 도움이 필요한 아동을 선정해 사내 사회공헌 포털에 사연을 등록하면, 임직원들이 후원금을 기부하고 모금액을 수혜 가정에 전달한다.

