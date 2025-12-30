생활고 고백했던 스타, 알고 보니 금수저였다?! 모친이 ‘173억 건물주’

왼쪽 슈가 모친 소유 한남동 건물(네이버부동산), 오른쪽 슈가 SNS

현재는 빌보드 1위를 차지하며 전 세계 3000만장의 음반 판매고를 기록하는 등 수백억원을 버는 월드 스타가 됐지만, 데뷔 전 찢어지게 가난했던 생활고를 고백한 가수가 있다. 그 주인공은 2013년 데뷔해 어느덧 12년차를 맞은 방탄소년단(BTS)의 멤버 슈가다.

12살 때 독학으로 음악을 시작했지만 가족의 반대에 부딪힌 슈가는 고교 시절부터 고향인 대구의 한 스튜디오에서 아르바이트를 하며 작사·작곡·편곡을 익혔다. 이에 대해 그는 “수입이 거의 없어 식비와 교통비 충당마저 버거웠다”라고 밝힌 바 있는데 “아끼고 아껴서 2000원짜리 짜장면을 먹게 되면 집까지 2시간을 걸어야 했다”라고 털어놓기도 했다.

그는 아르바이트 외에도 학교의 교가를 편곡해 용돈을 벌거나 길거리 행사를 통해 어렵게 음악 활동을 이어갔다. 당시 길거리 행사의 공연비는 1인당 2만원 정도였는데 막상 공연이 끝나면 돈 대신 물건이나 티켓으로 대체해서 준 탓에 실질적인 수입은 0원이나 다름없었다고 한다.

이에 전단지를 돌리는 일도 했다는 슈가는 비가 새는 반지하 작업실에 가구를 살 돈이 없어 폐가구를 주워다 쓰거나 주운 매트리스에서 잠을 자며 음악 활동을 하는 등 힘겨운 시간을 보내야 했다.

이 과정들은 집안의 반대를 무릅쓰고 가족의 지원 없이도 음악을 이어가고자 하는 그의 의지와 열정이 얼마나 컸는지를 보여주는 대목으로, 결국 슈가는 각고의 노력과 도전 끝에 빅히트 오디션에 2위로 합격하며 서울행을 택했고 지금의 위치에 이르렀다.

슈가가 궁핍한 과거를 고백한 까닭에 집안 자체가 가난했다고 생각할 수 있지만 과거 그의 부모는 슈가의 서울행을 반대하며 그가 대구에 남도록 설득하기 위해 방 한 칸을 1000만원을 들여 작업실로 개조해 주기도 하는 등 형편이 그리 어렵지는 않았다.

최근에는 슈가의 어머니 한나금 씨가 소유하고 있는 173억 건물이 알려지며 화제가 되기도 했다. 지난 12월 4일 한 매체에 의하면, 슈가의 모친은 2022년 12월 서울 용산구 한남동에 위치한 건물을 약 108억원에 사들인 뒤 지하 2층~지상 6층짜리 건물로 재건축했다.

해당 건물은 대지면적 317㎡(약 96평), 연면적 1875.36㎡(약 567평) 수준의 제2종 근린생활시설로 1층에는 슈가의 친형 민금재 씨가 ‘촘피’라는 이름의 포케 가게를 운영하고 있으며 다른 층에는 식당과 미용실 등이 입점해있다.

이 구역은 한남동에서 재개발 속도가 가장 빠른 곳으로, 약 8조원이라는 역대 최대 규모의 재개발 사업지로서 일대에 5990가구가 들어설 예정이다. 부동산 전문가들은 해당 건물이 재개발 수혜를 톡톡히 누릴 것이라는 전망을 내놨다.

주변에는 슈가를 비롯해 같은 방탄소년단 멤버 RM과 지민, 진이 거주하고 있으며 김희선, 박명수, 배용준, 지드래곤 등 다수의 톱스타들도 살고 있는 것으로 알려지며 이목을 끌기도 했다.

가격 또한 점차 오름세를 보이고 있는 상황이다. 부동산 정보 사이트 ‘집품’에 따르면 2022년 108억원에 사들인 해당 건물은 현재 173억원으로 65억원의 차익을 거뒀는데, 재개발이 완료되면 더욱 뛸 것이라고 내다봤다.

소식을 접한 네티즌들은 “부유한 부모의 지원 1도 없이 혼자 힘으로 지금의 자리에 올랐다는 게 대단하고 멋있다”, “역시 피 땀 눈물은 배신하지 않는다. 끊임없이 도전하고 노력하면 결국 성공하는구나”, “덩달아 자극이 된다. 본받아서 열심히 살아야겠다” 등의 반응을 보이며 그의 공력을 칭찬했다.

부모의 도움 없이 오직 본인만의 능력과 힘으로 세계적 스타로 우뚝 선 방탄소년단(BTS) 슈가. 수백억의 돈을 번 것도 모자라 지난 9월에는 세브란스병원에 50억원을 기부하는 등 선행을 펼치고 있는 그는 많은 이들의 귀감이 되는 톱 아티스트로서 크나큰 사랑과 지지를 받고 있다.

한편 방탄소년단(BTS)은 지난 12월 16일 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘위버스’를 통해 완전체 근황을 전하며 2026년 3월 컴백을 예고했다. 이번엔 그들이 어떤 센세이션을 불러일으킬지 벌써부터 시선이 집중되고 있는 가운데, 슈가를 비롯한 방탄소년단(BTS) 멤버들의 향후 행보에도 귀추가 주목된다.

