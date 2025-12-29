비트, 추억의 캐릭터 '텔레토비' 콜라보 상품 출시

라이온코리아의 세탁세제 브랜드 비트는 글로벌 키즈패밀리·엔터테인먼트사인 와일드브레인의 텔레토비와 컬래버레이션한 ‘비트 울트라 콤팩트 캡슐세제 X 텔레토비’를 출시한다고 29일 밝혔다.

이번 신제품은 패키지 디자인에서부터 레트로 감성이 담겨 있어 MZ세대의 소장 욕구를 자극한다. 텔레토비(보라돌이, 뚜비, 나나, 뽀)의 4가지 상징색을 활용한 컬러풀한 색감과 캐릭터가 눈길을 끈다.

비트 울트라 콤팩트 캡슐세제 X 텔레토비. 비트 제공

비트X텔레토비 콜라보를 통해서만 선보이는 행잉 파우치, 미니 사코슈백 등 여행과 일상에서 청결과 편의를 위한 키치한 굿즈를 기획 상품으로 함께 제공한다.

비트 울트라 콤팩트 캡슐세제 실내건조는 빨래량이 적은 1~2인 가구나 소재별 분리 세탁, 잦은 세탁 등 다양해진 라이프스타일에 맞춰 개발된 제품이다. 4㎏ 이하 소량 빨래에도 캡슐 한 개면 해결되는 ‘간편한 빨래 습관’을 제시한다. 써니브리즈의 포근하고 매혹적인 향기가 14일 동안 지속된다.

7중 파워효소가 꿉꿉한 냄새를 99% 제거해 추운 겨울철 집에서 빨래를 말릴 때 사용하기 적합하다. 10가지 화학물질 무첨가 및 독일 더마테스트 엑설런트 인증도 완료해 온 가족 세탁세제로 추천한다.

비트 브랜드 관계자는 “비트X잔망루피 콜라보 상품의 인기를 통해 MZ세대는 세탁세제 구매 시에도 품질과 성능은 물론 가심비까지 작용한다는 것을 파악했다”며 “더 많은 분이 비트캡슐을 사용해보고 간편한 빨래 습관을 경험해볼 수 있도록 고객 니즈에 맞춘 차별화된 제품을 선보이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지