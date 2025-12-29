40대 임신 고민하는 이들에게 희망… 51세에 첫 딸 낳았다

이대엄마아기병원 의료진들이 지난 26일 병원 내 고위험산과센터 앞에서 누적 분만 6000건 달성을 기념하는 행사를 열고 기념촬영을 하고 있다. 이대서울병원 제공

이대엄마아기병원이 누적 분만 6000건을 달성했다. 6,000번째 분만의 주인공은 51세 초산모로 고위험 임신을 극복하고 건강한 딸을 출산해 의미를 더했다.

29일 이대엄마아기병원은 지난 26일 병원 2층 고위험산과센터 앞에서 ‘분만 6000건 달성 기념식’을 열었다고 밝혔다. 이날 행사에서는 병원의 상징적인 6000번째 분만 사례도 함께 소개됐다.

6000번째로 태어난 아이는 ‘선덕’이라는 태명을 가진 여자아이로, 엄마 A씨는 51세에 처음 아이를 품에 안았다. 한국계 호주인 남편과 함께 호주에 거주하던 A씨는 7년간 임신을 기다리다 시험관 시술을 위해 한국을 찾았고, 국내에 임시 체류하며 임신과 출산 과정을 밟았다.

고위험 산모였던 A씨는 지인들로부터 고위험 산모·신생아 관리 경험이 풍부하다는 추천을 받고 이대엄마아기병원을 선택했다. 임신 33주차 조기 산통 상황에서도 의료진의 집중적인 관리 아래 치료를 받았고, 지난 23일 오전 11시 42분 제왕절개술을 통해 몸무게 2.74kg의 딸을 출산했다.

A씨는 퇴원하며 의료진에게 전달한 편지를 통해 “크리스마스 선물 같은 우리 딸을 건강하게 만날 수 있도록 도와준 박미혜 교수님과 모든 의료진께 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.

이대엄마아기병원은 2019년 이대서울병원 모아센터로 출범한 뒤, 지난해 5월 독립 병원으로 재탄생했다. 최근 1년간 월 평균 150~160건의 분만을 시행하며, 올해 5월 누적 분만 5000건을 달성한 데 이어 불과 7개월 만에 6000건을 넘어섰다.

병원은 엄마아기병동을 20병상에서 26병상으로, 신생아중환자실(NICU)을 21병상에서 24병상으로 확충하는 등 고위험 산모·신생아 대응 역량을 강화해왔다. 맞춤형 모아동실 시스템과 고위험 산모·태아 집중치료실(MFICU) 운영도 확대했다.

박미혜 이대엄마아기병원장은 “의료진의 헌신과 협력 덕분에 고위험 산모와 신생아 케어가 안정적으로 이뤄지고 있다”며 “저출산 시대에도 분만이 지속적으로 이뤄지는 데 자부심을 느끼며, 내후년에는 누적 분만 1만 건 달성을 목표로 하겠다”고 밝혔다.

