인천 서울아산청라병원, 2029년 목표 의료복합서비스타운 조성

인천에 서울아산청라병원 주도의 국내 최대·최고 의료복합서비스타운 조성 프로젝트가 첫 발을 뗐다. 인천시는 29일 지하 2층∼지상 19층, 약 800병상 규모의 청라의료복합타운 착공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 유정복 인천시장과 박승일 서울아산병원장, 청라메디폴리스PFV 주주사인 케이티앤지, 하나은행, 하나자산신탁 등의 관계자들이 참석했다. 이번 사업은 2021년 제안 공모를 통해 서울아산병원 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되며 본격화했다. 2023년 12월 토지매매계약 체결, 지난해 12월 건축허가 절차를 마쳤다.

MF1블록 9만7459㎡ 부지에 2029년 준공 목표, 글로벌 경쟁력을 갖춘 중증 전문병원으로 건립하는 밑그림이다. 해외와 지역 중증 환자를 대상으로 암센터, 심장센터, 소화기센터, 척추·관절센터 등 질환별 진료센터가 갖춰질 예정이다.

이곳에는 한국과학기술원(KAIST)·하버드의대 매사추세츠병원(MGH) 연구소 입주도 계획됐다. 이외 창업·교육시설인 지하 3층∼지상 14층 라이프 사이언스 파크(Life Science Park)가 들어서 연구개발(R&D) 허브 기능을 수행하고자 한다. 숙박을 비롯한 복합시설은 2030년까지 순차적으로 마련된다.

앞서 접수된 제안서를 보면 의사, 간호사, 연구인력 등 전문직을 포함해 5000여명의 직접 고용효과와 30년 운영 기준 3조8000억원 생산유발 효과가 기대된다. 유 시장은 “의료서비스는 시민들의 생명과 직결되는 복지이자 도시 경쟁력을 결정짓는 고부가가치 산업”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지