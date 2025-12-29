무주택청년 중개보수 20% 할인…안산시, 지역 중개사무소들과 협업

경기 안산시가 내년 1월부터 지역 공인중개사무소들과 협업해 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 중개보수비를 깎아준다.

29일 안산시에 따르면 ‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’는 학업, 직장 등으로 주거 이동이 잦고 경제 기반이 약한 사회 초년생들의 주거비 부담을 낮추기 위한 민·관 협력사업이다.

이민근 안산시장(가운데)이 26일 안산시청에서 열린 ‘청년 우대 착한 부동산 중개사무소’ 협약식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

공인중개사협회 안산단원구지회 회원들이 자율적으로 참여했다. 안산시에 주민등록을 둔 19~29세 무주택청년이 지원받을 수 있다.

주거 목적으로 1억원 이하의 임대차 거래를 진행할 경우 지정된 중개사무소에서 보수비의 20%(최대 6만원)까지 감경받는다.

시범 운영에 참여하는 곳은 고잔·중앙·백운동 등에 있는 5개 업소에 그치지만 향후 대상 업소를 확대해 청년정책 홍보와 고립·은둔 위기 청년 발굴 등에 협력할 예정이다.

앞서 시는 지난 26일 이민근 시장과 참여 공인중개사 대표들이 간담회를 열고 의견을 공유했다.

한 참여업소 관계자는 “계약 과정에서 주거비 부담을 느끼는 청년들을 자주 접했다”며 “지역 중개사로서 의미 있는 참여라고 생각한다”고 말했다. 이 시장도 “지역 공인중개사협회와 함께 부동산 정책을 지속해서 보완하고 확장해 나가겠다”고 화답했다.

