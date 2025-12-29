가덕도신공항 부지조성공사 입찰공고...사업 추진 본격화

가덕도신공항건설공단(공단)은 조달청을 통해 ‘가덕도신공항 부지조성공사’ 입찰공고를 내고, 본격 사업 추진에 나선다고 29일 밝혔다.

가덕도신공항건설공단이 29일 조달청을 통해 ‘가덕도신공항 부지조성공사’ 재입찰공고를 냈다. 사진은 가덕도신공항 조감도. 가덕도신공항건설공단 제공

부지조성공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 진행되며, 공사기간은 당초 84개월에서 106개월로 늘어났다. 또 공사금액은 물가상승분을 반영해 당초 10조5000억원에서 10조7000억원으로 진행된다.

공단은 입찰참여 확대 및 경쟁입찰 성립을 위해 공동계약 시 시공능력평가액 상위 10대 건설사의 공동수급체 구성을 3개 업체 이내로 허용하고, 최대 20개의 지역업체가 추가로 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있도록 ‘가덕도신공항 건설사업 지역기업 우대기준’을 적용했다.

부지조성공사 입찰에 참여할 업체는 내년 1월 16일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 신청서를 제출해야 한다. 심사결과 적격업체를 대상으로 1월 29일 현장설명회를 개최하고, 이후 6개월간 기본설계서(우선시공분 실시설계서) 작성 후 설계심의 및 입찰가격 평가를 거쳐 내년 8월 실시설계 적격자를 선정할 예정이다.

박성출 공단 건설본부장은 “신속한 입찰공고로 사업추진의 전환점을 마련한 만큼, 향후 절차를 차질 없이 이행해 사업을 본궤도에 올리고 안전하고 완성도 높은 공항을 건설하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

권혁재 조달청 시설사업국장은 “가덕도신공항 부지조성공사는 국토의 균형발전과 지방경제 활성화에 중요한 사업으로 역량 있는 건설업체들의 적극적인 참여를 당부한다”며 “향후 신속한 계약업무 추진으로 가덕도신공항 건설이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

