“해외 생산 대신 국내로”…코트라, 국내복귀기업 지원 우수사례집 발간

대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)가 글로벌 공급망 재편, 통상환경 불확실성 속에서 전략적 국내복귀를 통해 공급망 강화에 앞장선 6개 기업의 ‘국내복귀기업 지원 우수사례집’을 발간한다고 29일 밝혔다.

사례집에서는 반도체·자동차부품 등 주력산업 핵심 기업들이 국내복귀를 결정하게 된 과정과 투자 성과, 그리고 지원제도 활용 팁까지 참고할 만한 경험을 풀어서 제공한다.

정부의 ‘국내복귀기업(유턴기업) 지원제도’는 해외에서 생산활동을 하던 기업이 국내복귀 요건을 충족하는 경우 투자보조금, 세제혜택 등의 인센티브를 제공하는 제도다. 2013년 제도 도입 후 총 157개사가 국내복귀기업으로 선정됐으며, 이들이 창출한 국내투자 규모는 6조6000억원에 달한다.

강경성 코트라 사장은 “국내복귀는 단순한 유턴이 아니라 첨단기술 투자와 공급망 리스크 관리를 위한 기업의 전략적 선택”이라며 “더 많은 해외진출 기업이 한국에서 새로운 성장 동력을 찾도록 관련 기관과 협력해 원스톱 지원을 촘촘히 해나가겠다”고 밝혔다.

이번 사례집은 책자 배포에 더해 코트라 해외경제정보드림 포탈과 인베스트 코리아 홈페이지에서도 내려받을 수 있다.

