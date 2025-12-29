완주 화산중 IB 월드스쿨 인증…전북 중학교 최초

전북 초등학교에 이어 중학교에서도 처음으로 국제바칼로레아(IB) 월드스쿨이 탄생했다.

29일 전북도교육청에 따르면 완주군 화산중학교가 국제바칼로레아 본부(IBO)로부터 중학교 과정인 MYP(중등 프로그램) IB 월드스쿨 인증을 최종 획득했다.

국제바칼로레아 본부(IBO)로부터 중학교 과정인 MYP(중등 프로그램) IB 월드스쿨 인증을 전북 최초로 획득한 완주군 화산중학교 전경. 전북도교육청 제공

화산중학교는 지난해 3월 IB 관심학교로 지정된 데 이어 같은 해 10월 IB 후보 학교를 거쳐 1년여간 교육과정과 수업 전반에 대한 개선 노력을 이어온 끝에 이번 인증을 받았다.

화산중은 IB 월드스쿨 인증을 계기로 학생 주도의 탐구 수업과 개념적 이해에 기반한 심화 학습을 본격적으로 운영할 예정이다. 단순 지식 전달 중심 수업에서 벗어나 교과 간 경계를 넘나드는 탐구 활동을 확대하고, 비판적 사고력과 자기 성찰 역량을 키우는 교육을 체계화할 계획이다.

심웅택 화산중학교 교장은 “학생이 질문하고 탐구하며 스스로 성장하는 배움을 일상화하기 위해 꾸준히 교육 과정과 수업을 변화시켜 왔다”며 “앞으로도 학생 주도의 탐구 수업을 더 내실 있게 운영할 것”이라고 말했다.

전북교육청 관계자는 “화산중의 IB 월드스쿨 인증은 중학교 교육 현장에서 수업과 평가의 변화가 실제로 안착하고 있음을 보여주는 사례”라며 “IB 학교를 거점으로 학생 주도형 수업과 성장 중심 평가가 확산될 수 있도록 현장 지원을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 전북 지역 초등학교 가운데서는 최초로 전주아중초등학교가 지난 10월 IBO로부터 초등학교 프로그램(PYP) IB 월드스쿨로 인증받았다. 아중초는 이를 통해 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가 체제를 제도적으로 구축했다. IB 월드스쿨은 IBO의 정기 컨설팅과 국제 표준 자료를 바탕으로 교육 과정을 운영하며, 자체 평가와 외부 점검을 통해 수업과 평가의 품질을 지속적으로 관리하고 있다.

전북교육청은 이번 성과를 기반으로 향후 고등학교(DP) 과정에서도 월드스쿨을 연차적으로 확대할 계획이다. 이를 위해 학교 여건에 맞춘 컨설팅과 현장 코칭을 통한 교원 전문성 강화, 평가 혁신 모델 보급, 네트워크 운영 등을 통해 IB 운영의 지속 가능성을 높일 방침이다.

