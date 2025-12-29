SNT모티브 임직원, 방한용품 나눔 봉사활동 펼쳐

부산지역 향토기업 SNT모티브가 연말을 맞아 방한용품 나눔 봉사활동을 펼쳐 세밑 지역사회를 훈훈하고 만들고 있다.

29일 SNT모티브에 따르면 SNT모티브 임직원 30여명은 지난 27일 부산 금정구 노인복지회관을 찾아 금정지역 홀몸어르신 등 도움이 필요한 이웃 300가구에 5000만원 상당의 방한용품을 전달했다.

SNT모티브 임직원들이 지난 27일 부산 금정구 노인복지회관을 찾아 방한용품을 전달하고 있다. SNT모티브 제공

이번 봉사활동은 겨울 추위로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 이불과 베개, 장갑, 양말 등 방한용품들을 지원하는 것으로, 지역사회와 상생을 위해 마련됐다.

SNT모티브 사원 협의회 관계자는 “지역 내 취약계층 가정이 추운 겨울을 따뜻하고 안전하게 보낼 수 있도록 임직원들이 힘을 모아 매년 지속적인 기부 및 봉사활동을 해오고 있다”며 “기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하기 위한 활동들을 다양하게 확대해 갈 것”이라고 말했다.

한편 SNT그룹은 이공계 인재육성 및 교육소외계층 지원을 위해 2013년 운해장학재단을 설립하고, 올해까지 1480명에게 114억원의 장학금을 지급하는 등 적극적인 사회공헌활동을 이어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지