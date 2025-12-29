무신사, 소상공인∙중소 브랜드 상생 성과…“민관 협력으로 성장 선순환 사다리 구축”

무신사가 2025년 한 해 동안 소상공인 및 중소 브랜드의 실질적인 자립과 성장을 돕기 위해 전개한 ‘민관 협력' 기반의 상생 활동의 연간 성과를 29일 발표했다.

지난 12월 26일부터 28일까지 서울 성수동에서 열린 '소담상회 with 무신사' 팝업 현장의 모습. 무신사 제공

무신사는 올해 중소벤처기업부 및 산하 공공기관인 한국중소벤처기업유통원, 소상공인시장진흥공단 등과 손잡고 브랜드의 성장 단계에 맞춘 체계적인 지원책을 펼쳤다. 특히 플랫폼의 트래픽과 오프라인 공간, 글로벌 인프라를 결합해 ‘노출-판매-확장’으로 이어지는 선순환 구조를 만든 것이 핵심이다.

무신사는 지난 6월 한국중소벤처기업유통원과 협력해 성수동에 소상공인 전용 오프라인 플래그십 스토어인 ‘소담상회 with 무신사’를 오픈했다. 단순 전시를 넘어 현장 QR 결제를 통한 O2O 구매 연동 시스템을 구축해 고객에게는 브랜드 경험을, 브랜드에게는 실질적인 매출 성장을 제공했다. 아울러 한국중소벤처기업유통원과의 협력으로 △TOPS 프로그램 △온라인 쇼핑몰 판매지원사업을 진행했고, 소상공인시장진흥공단과 소상공인 상생협업 교육 프로그램을 운영하며 성장 단계별 컨설팅과 실무 중심 브랜딩 교육을 전개했다.

무신사가 서울경제진흥원(SBA)과 공동 기획하여 지난 10월 진행한 ‘무신사 뷰티 X B the B(비더비)’ 팝업은 온라인 플랫폼의 영향력을 오프라인으로 확장한 대표 사례다. 지난 11월 진행된 ‘무진장 2025 겨울 블랙프라이데이’와 연계하여 프로모션 진행한 결과, 총 30개 중소 뷰티 브랜드가 전년 동기 대비 200% 이상의 매출 성장률을 기록했다.

소상공인시장진흥공단과 함께 추진한 ‘소상공인 판로개척 지원사업’은 데이터 중심의 성과가 돋보였다. 무신사는 선정된 유망 소공인 브랜드들을 대상으로 광고 프로그램 및 영상 제작 등 온라인 마케팅을 전방위로 지원했다. 참여 브랜드 중 ‘세러데이 레저 클럽(Saturday Leisure Club)’은 무신사의 맞춤형 마케팅 지원 이후 전년 동기간 대비 매출이 약 3.5배, 상품 판매량이 4.5배 증가하는 성장을 이뤄냈다.

국내를 넘어 글로벌 시장 진출을 위한 발판도 마련했다. 중소 패션 브랜드의 해외 판로 진출 지원을 목적으로 서울지방중소벤처기업청과 함께 진행한 ‘글로벌 기획전’ 사업에 참여한 중소 브랜드 20곳은 지난 9월에 열린 무신사 글로벌 스토어 캠페인에 참가하여 2주간 매출이 전년보다 평균 60% 이상 증가하는 성과를 냈다.

지난 10월 서울 동대문 DDP에서 무신사와 서울경제진흥원이 공동 기획하여 열린 '무신사 뷰티 X B the B' 팝업 현장의 모습. 무신사 제공

무신사의 2025년 상생 활동은 민간 플랫폼의 콘텐츠·데이터 역량과 정부의 정책적 지원을 결합한 ‘실행 중심’ 모델이라는 점에서 의의가 크다. 패션 브랜딩 교육부터 판촉 지원, 글로벌 판로 확장까지 연결되는 통합 성장 구조를 통해 소상공인 브랜드의 진입 장벽을 낮추고 경쟁력을 강화하는 데 기여했다.

무신사 관계자는 “올해는 소상공인 및 중소 브랜드들이 무신사라는 무대를 통해 국내외 시장에서 자신의 존재감을 알리고 자립할 수 있는 기반을 다지는 해였다”라며, “앞으로도 플랫폼이 가진 인프라를 적극 공유해 소상공인과 함께 성장하는 건강한 패션 생태계를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지