트럼프 “태국-캄보디아 휴전, 미국이 도움 줘”

도널드 트럼프 미국 대통령이 태국과 캄보디아 간 휴전에 미국의 기여가 컸다며, 유엔이 이 과정에서 도움이 되지 못했다고 비판했다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜 계정에 “태국과 캄보디아 사이에서 벌어지던 산발적인 무력 충돌은 잠시 중단되고, 양국은 기존에 합의한 조약에 따라 다시 평화적 공존 상태로 복귀할 것”이라고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

그는 이번 합의를 “빠르고 매우 공정한 결론”이라며, 양국 지도자들의 신속한 결단력을 높이 평가했다. 이어 “모든 국제 분쟁은 이처럼 해결돼야 한다”며 “미국은 언제나 그렇듯 이번 과정에서도 도움을 줄 수 있어 자랑스럽다”고 했다.

태국과 캄보디아는 7월 국경 분쟁이 격화했다. 이후 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정을 맺었으나, 평화는 오래가지 못했다. 이달 7일 전투를 재개해 100명 넘게 사망했고, 20일 만에 다시 휴전에 합의했다. 트럼프 대통령은 이달 12일 양국 정상과 통화하고 휴전을 직접 중재했다.

트럼프 대통령은 올해 1월 취임 이후 총 8건의 분쟁을 종식했다는 점도 언급했다. 그러면서 “미국은 현재 러시아와 우크라이나 사이에서 벌어지고 있는 재앙을 포함해 거의 아무런 도움이나 역할을 하지 못한 유엔을 대신해 ‘진정한 유엔’(REAL United Nations)이 된 듯하다”고 자평했다. 이어 “유엔은 세계 평화를 위해 더 적극적으로 행동하고 관여하기 시작해야 한다”고 강조했다.

