“실력파 중용” 李 철학 재확인… 출범 2년차 경제 드라이브

이재명 대통령이 28일 발표한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 발탁과 김성식 국민경제자문회의 부의장 임명이라는 ‘깜짝 인사’는 새해부터 출범 2년 차에 돌입하는 이재명정부가 민생 및 경제 분야 정책 추진에서 실용·협치 의지를 분명히 밝힌 것으로 풀이된다. 이 대통령이 취임 이후 경제 분야 정책 등에서 일관되게 실용과 전문성 등을 강조해 온 만큼 이번 인사를 통해 정치적 배경이나 이념 등에 구애받지 않고 ‘실력이 있으면 중용한다’는 인사 원칙을 강조하고, 특히 경제 정책 분야에서도 실용에 초점을 맞춘다는 메시지를 분명히 한 것이란 평가도 나온다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 이 후보자를 3선 국회의원이 아닌 국회 예산결산특별위원회 간사, 한국개발연구원(KDI) 연구위원을 지낸 정책과 실무에 능통한 인사라고 먼저 소개했다. 이 수석은 이어 “경제민주화 철학에 기반해 최저임금법, 이자제한법 개정안 등을 대표발의하고 불공정 거래의 근절과 민생활성화 정책을 추진한 바 있다”면서 “다년간 의정활동을 바탕으로 곧 출범하는 기획예산처가 국가 중장기 전략을 세심하게 수립해 미래 성장 동력을 회복시킬 적임자로 판단된다”고 덧붙였다.



이 수석은 김 부의장에 대해서는 “소신이 뚜렷한 개혁 성향의 재선 국회의원 출신”이라면서 “국회 기획재정위원회 간사, 4차 산업혁명특위위원장 등 탁월한 정책 역량을 인정받아온 분”이라고 소개했다. 이어 “구조적 경제위기를 극복하고 인공지능(AI) 전환 등 다양한 혁신 과제를 이끌 인물로 평가된다”고 덧붙였다.

이경수(왼쪽부터), 김종구, 홍지선, 조정식, 이한주.

이 수석은 특히 이 후보자, 김 부의장의 인선 배경에 대해 “해당 분야의 전문성은 누가 어떤 흠을 잡지 못할 정도의 전문성을 갖고 있는 분”이라며 “굉장히 합리적인 부분 또 전문가적인 부분 등을 높이 샀다고 본다”고 설명했다. 이번 인사로 인해 이재명정부의 경제 정책이 보수화하는 것이 아니냐는 지적에는 “실용과 통합이라는 국정의 철학 기조 위에서 이분들이 더 큰 힘을 낼 수 있다고 생각한다”면서 “통합의 힘도 더 커지고 또 실용의 힘도 더 커질 것”이라고 강조했다.



이 대통령은 대선 후보 시절, 보수 진영 인사들을 적극 영입하고 대선 캠프에 배치하면서 중도·통합 행보를 지속해왔다. 지난 6월 취임 이후에는 윤석열정부 장관 출신인 송미령 농림축산식품부 장관, 오유경 식품의약품안전처장을 유임하고, 이재명정부 초대 보훈부 장관으로 개혁 보수 진영에 몸담아 온 권오을 장관을 임명하면서 상대적으로 높은 평가를 받았다. 이번 인사를 통해 실용·통합 인사 기조를 이어간다는 메시지를 분명히 밝힌 것으로도 풀이된다.



한편 이 대통령은 이날 국가과학기술자문회의 부의장에 이경수 인애이블퓨전 의장을 임명했다. 농림부 차관에 김종구 전 농식품부 식량정책실장, 국토교통부 제2차관에 홍지선 경기 남양주시 부시장을 각각 임명했다. 대통령 정무특보에는 더불어민주당 최다선인 6선 중진 조정식 의원을, 정책특보에는 이 대통령의 40년 지기 ‘정책 멘토’인 이한주 경제·인문사회연구원 이사장을 임명했다.

