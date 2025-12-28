“국힘 자강부터” 장·한·석 연대론 일축한 張

연초 국민의힘 쇄신안 발표를 앞두고 장동혁 대표가 ‘선(先) 자강·후(後) 외연 확장’을 쇄신의 방향으로 제시하면서 구체적인 내용에 관심이 쏠리고 있다. 최근 장 대표와 한동훈 전 대표, 개혁신당 이준석 대표를 묶은 이른바 ‘장·한·석’ 보수 연대론이 거론되고 있지만, 장 대표는 혁신과 변화를 우선 과제로 내세우며 연대론에 재차 선을 그었다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽 세 번째)가 28일 서울 여의도 국회에서 정치 현안 관련 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 허정호 선임기자

장 대표는 28일 서울 여의도 국회에서 가진 기자간담회에서 “‘장·한·석’ 연대라는 규정부터 동의하기 어렵다”며 “당내 혁신과 변화, 자강을 논의하는 단계에서 연대를 거론하는 것은 시기적으로 맞지 않는다”고 밝혔다. 이어 “국민의 공감을 얻는 정당이 된 이후에야 연대를 논의할 수 있다”며 내년 초 자강을 위한 쇄신안을 발표할 것이라고 예고했다. 국민의힘 관계자는 “당의 변화를 상징할 인물 영입에 초점을 맞추고 있다”고 전했다



다만 윤석열 전 대통령과의 절연 문제와 한동훈 전 대표의 당원 게시판 논란, ‘7대 3’ 지방선거 공천 룰 등 당내 쟁점이 산적해 있어 쇄신안이 또 다른 파열음의 불씨가 될 수 있다는 관측도 나온다. 당 안팎에서는 쇄신 성과에 따라 향후 범보수 연대 논의가 재부상할 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 나온다.



장 대표는 새해 이명박·박근혜 전 대통령 등 원로들을 만나 혁신 방향에 대한 조언을 구할 예정이다. 또 29∼30일에는 무안국제공항을 찾아 ‘12·29 제주항공 여객기 참사’ 1주기 추모식에 참석하고, 전북 새만금 일대를 시찰하는 등 한 달 반 만에 호남을 방문하며 현장 행보를 이어간다.

