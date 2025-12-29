2025년 기업 실적, 성장성은 韓·수익성은 美 우위

한국, 미국, 일본의 주요 기업을 분석한 결과 올해 한국 기업이 성장성과 안정성에서 우위를 보인 조사 결과가 나왔다. 수익성은 미국 기업이 가장 높게 나타났다.



한국경영자총협회가 28일 발표한 ‘한·미·일 업종별 대표기업 경영실적 분석’ 보고서에 따르면 올해 3분기 누적 기준 한국 주요 업종 대표기업의 평균 매출액 증가율은 14.0%였다. 미국(7.8%)의 1.8배, 일본(1.4%)의 10배 수준이다.

사진=한국경영자총협회 제공

영업이익률 평균은 미국이 17.9%로 가장 높았다. 한국은 14.7%, 일본은 5.5%로 집계됐다. 부채비율 평균은 한국이 86.8%로 가장 낮았고 일본(146.7%), 미국(202.5%) 순이었다.



이번 조사는 반도체, 철강, 자동차, 방산, 제약·바이오, 인터넷서비스, 정유 7개 업종을 대상으로 각국의 상위 2개 기업(총 38개사)이 선정됐다. 일본은 반도체, 인터넷서비스 업종에 적절한 기업이 없어 해당 분석에선 제외됐다.



구체적으로 한국은 방산(42.3%), 반도체(22.5%)의 매출액 증가율이 높았다. 미국은 반도체(31.5%), 인터넷서비스(17.7%)가 높은 성장세를 보였고 일본은 방산(10.5%), 자동차(3.1%)가 양호하게 성장했다. 세 국가 모두 정유, 철강 실적은 저조하거나 역성장했다.



영업이익률이 가장 높은 업종은 제약·바이오였다. 한국은 제약·바이오(32.1%), 반도체(26.7%)의 성장세가 가팔랐다. 미국은 제약·바이오(38.0%)와 인터넷서비스(36.9%)에서, 일본은 제약·바이오(13.9%)와 방산(6.9%)의 수익성이 높았다.



하상우 경총 경제조사본부장은 “올해 우리 대표기업들이 반도체, 방산, 제약·바이오 중심으로 선전했다”면서 “내년에는 미국 관세 인상으로 인한 영향이 본격화하고 글로벌 경기 둔화로 어려움이 더 커질 수 있는 만큼 세제 개선, 규제 완화 등 정책적 지원이 더욱 과감하게 이뤄져야 한다”고 말했다.

