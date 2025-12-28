백해룡 “공수처도 압색 영장 거부”

세관 직원이 마약 밀수를 은폐하거나 도왔다는 의혹을 수사 중인 백해룡(사진) 경정이 검찰·관세청 등에 대한 압수수색 영장을 서울동부지검 합동수사단에 신청했다가 반려당하자 고위공직자범죄수사처(공수처)에 영장을 신청했다. 다만 공수처는 절차상 하자를 이유로 접수하지 않았고, 백 경정은 또 한 번 이 사실을 외부에 알리며 반발했다. 이달 초 합수단이 마약수사 외압 의혹에 대해 ‘사실무근’이라 결론 내렸지만 ‘잡음’이 계속 이어지는 모양새다.



28일 백 경정에 따르면 해당 의혹을 수사하기 위해 동부지검에 파견된 경찰 수사팀 ‘백해룡팀’은 지난 23일 공수처에 압수수색 영장을 신청했지만 ‘접수 보류’됐다. 백 경정은 전날 자신의 페이스북에 글을 올려 이런 사실을 밝혔다.



영장이 반려된 이유는 ‘절차상 하자’ 때문이었다. 백 경정에 따르면 수사팀은 3500쪽이 넘는 수사기록을 들고 갔다. 하지만 공수처는 수사팀의 존재가 불명확하다는 점과 영장 신청서 수신처가 ‘서울동부지검 검사장’으로 표기된 점 등을 들어 영장 신청 기록을 접수하지 않았다. 백 경정은 공수처에 사건 기록을 두고 오며 “사유를 통지하면 기록을 찾아가겠다”고 했으나 공수처 측은 “‘접수 보류’가 정확한 입장”이라고 밝힌 것으로 전해졌다.



백 경정은 이와 관련해 “(공수처가) 절차상 하자를 지적해 실체는 보지 않겠다는 입장을 에둘러 말한 것”이라며 “(보완 요구 없이) 불청구 기각하는 경우는 이례적”이라고 비판했다.



앞서 백해룡팀은 동부지검 합수단에 대검찰청 등 검찰 3곳, 인천공항세관 등 세관 3곳에 대한 압수수색 영장을 신청했으나 합수단은 이들에 대한 강제 수사를 할 혐의가 소명되지 않았다는 이유로 반려했다.



한편 세관 직원들에 대한 무혐의 처분과 백 경정의 수사 자료 공개 등으로 갈등을 빚어온 합수단은 대검찰청에 백 경정의 파견 해제 요청을 검토 중인 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지