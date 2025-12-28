전국 곳곳 눈·비… 강원엔 많은 눈

월요일인 29일 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠다. 강원 일부 지역에는 많은 눈이 예상돼 안전에 유의해야겠다.



28일 기상청에 따르면 29일 오후까지 중부지방(강원동해안 제외)과 전북, 경북서부·북동내륙·산지에 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상된다.

서울 시내 한 버스정류장에서 시민들이 눈발을 맞으며 버스를 기다리고 있다. 세계일보 자료사진

강원내륙·산지의 경우 이날 밤부터 29일 오전까지 시간당 1㎝ 안팎의 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.



29일까지 예상 적설량은 강원산지의 경우 3∼8㎝, 강원북부내륙 2∼7㎝, 강원중·남부내륙 1∼5㎝, 경기북동부 1∼3㎝, 경기남동부 1㎝ 안팎이다.



29일 새벽 경남권남해안과 제주도에, 오후엔 전남권북부와 그 밖의 경북권내륙, 경남서부내륙에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



기상청은 경기북동부와 강원내륙·산지, 충남권, 일부 전라권, 제주도에 눈이 쌓여 있는 가운데 밤사이 기온이 낮아 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다며 안전에 유의해달라고 당부했다. 한파는 주말을 지나면서 주춤한 모양새다. 29일 기온은 평년보다 높아, 예상 아침 최저기온은 -3∼7도, 낮 최고기온은 5∼14도가 되겠다. 다만 화요일인 30일 아침 기온은 전날보다 5∼10도 떨어져 추울 전망이다.

