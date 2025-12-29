“2025년 테크 거물, 머스크 아닌 래리 엘리슨”

래리 엘리슨(81) 오러클 회장이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 제치고 블룸버그가 뽑은 올해 가장 주목받은 기술기업 거물에 올랐다.



블룸버그통신은 26일(현지시간) 올해의 주요 인물을 소개하면서 ‘2025년을 정의한 기술 거물’로 엘리슨 회장을 꼽았다. 올해 초만 해도 가장 주목받던 인물은 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 떠오른 머스크였다. 그러나 3개월여간의 백악관 생활을 끝내고 정부효율부(DOGE) 수장직에서 물러나면서 그의 전방위적 영향력이 다소 약화했다고 블룸버그는 평했다.

래리 엘리슨 오러클 최고경영자(CEO)가 지난 2월 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 기자회견 모습을 지켜보고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

대신 엘리슨 회장은 올해 인공지능(AI)과 관련한 미국의 거의 모든 주요 사업에서 등장하며 존재감을 드러냈다.



그는 트럼프 대통령 취임 다음날인 1월21일 샘 올트먼 오픈AI CEO, 손정의 소프트뱅크 회장과 함께 백악관 기자회견에서 5000억달러(약 723조원) 규모의 AI 인프라 구축 계획 ‘스타게이트’를 발표했다.



지난 9월에는 오러클이 오픈AI와 약 5년간 3000억달러 규모의 클라우드 공급 계약을 체결했다는 소식이 전해졌고, 같은 달 분기 실적 발표에서는 AI 붐으로 클라우드 인프라 사업이 폭발적 성장을 이룰 것이라는 전망이 나오면서 주가가 하루 36% 폭등하기도 했다. 당시 엘리슨 회장의 순자산가치가 하루 만에 890억달러 급증하며 잠시 머스크를 제치고 세계 최고 부자 자리에 오르기도 했다.



오러클은 올해 초부터 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업을 인수할 가능성이 떠오르면서 주목받았다. 실제 오러클이 지난 18일 사모펀드 운용사 실버레이크 등과 함께 틱톡 인수를 위한 합작법인 설립 계약을 체결했다는 소식이 전해졌다. 오러클은 틱톡 지분 15%를 취득할 예정인 것으로 알려졌다.



현재 할리우드 최대 이슈인 ‘워너브러더스 인수’에도 엘리슨 회장의 이름이 오르내린다. 그의 아들인 데이비드 엘리슨의 영화제작사 스카이댄스가 올해 미디어기업 파라마운트를 인수·합병한 뒤, 할리우드 스튜디오를 보유한 100년 전통의 워너브러더스 디스커버리까지 인수하겠다고 나선 것이다.



엘리슨 회장은 스카이댄스의 파라마운트 인수 때 자금을 지원한 데 이어, 이번 워너브러더스 인수전에서 넷플릭스에 밀리자 파라마운트가 조달할 인수자금 404억달러에 대한 개인 보증까지 확약하며 전폭 지원에 나섰다.



엘리슨 회장의 자산가치는 현재 약 2500억달러로 세계 5위 부자다. 다만 그의 자산이 오러클 주식에 집중돼 있어 파라마운트의 워너브러더스 인수자금 조달이 시급해질 경우 주식 매각에 나설 가능성이 제기된다고 블룸버그는 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지