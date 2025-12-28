[사설] 뒤늦은 사과·국회 또 불출석, 쿠팡의 도 넘은 몰염치

김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 어제 개인정보 유출 사태와 관련해 사과했다. 김 의장은 “고객과 국민께 매우 큰 걱정과 불편을 끼쳐드렸다. 전체 임직원을 대표해 사과드린다”고 했다. 그는 “한국 쿠팡과 쿠팡의 임직원은 사태 직후 고객의 신뢰 회복을 위한 문제 수습을 최우선 과제로 삼았다”며 “이사회를 중심으로 한국 쿠팡이 불편을 겪으신 한국 고객들에게 보상안을 마련해 조속히 시행할 수 있도록 할 것이며 쿠팡의 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다”고 밝혔다. 3370만명의 고객정보 유출 사실을 공개한 지 29일 만의 뒤늦은 사과로, 여론은 냉담하기만 하다.



30, 31일 쿠팡 개인정보 유출 사태를 다룰 국회 6개 연석 상임위원회 청문회를 이틀 앞두고 사과한 것도 석연찮다. 정부가 범부처 태스크포스(TF)를 과기부총리 산하로 확대하고 다각도의 압수수색과 조사가 진행되자 마지못해 사과한 것 아니냐는 비판이 나온다. 사과는 했지만 김 의장은 국회에 “본인은 현재 해외 거주 중으로, 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회 출석이 어려움을 알려드린다”고 밝혔다. “글로벌 기업 최고경영자”라는 지난 17일 청문회 불출석 사유와 유사하다. 법적 문제를 넘어 글로벌 최고경영자의 도덕적·사회적 신뢰를 내팽개쳤다는 비판이 쏟아진다.



쿠팡의 표리부동한 행태는 이뿐이 아니다. 한국 인구의 60%가 넘는 사람의 이름과 이메일, 전화번호, 주소 등 민감 정보가 유출된 것을 사과문 한 장으로 어물쩍 넘기려는 발상 자체가 괘씸하다. 그러면서 성탄절 휴일엔 이번 사건과 관련해 중국인 전직 직원에 대한 자체 조사결과까지 발표했다. 이 직원이 3370만명의 고객정보 가운데 약 3000개 개인정보만 저장했을 뿐 외부 유출은 없었다는데 믿기 힘들다. 사법당국 조사가 진행 중인데 범행에 사용된 노트북을 회수해 포렌식한 것은 국내 사법체계를 우롱하는 처사다.



쿠팡은 한국 사회의 인프라와 노동력, 소비자의 신뢰를 통해 매출의 90% 이상을 한국에서 올리고 있다. 그렇다면 미국 기업임을 내세워 책임을 피하려는 오만한 행태는 버려야 한다. 김 의장은 종이 한 장짜리 사과문이 아니라 국회와 국민 앞에 나와 책임지는 모습을 보여야 한다. 정부와 국회도 불출석에 대한 법적 책임을 묻고 위법 여부를 꼼꼼히 따져 징벌적 과징금 및 손해배상 적용은 물론 영업정지 등 후속 조치를 서둘러야 한다.

