이 대통령, 내일 청와대 첫 출근…29일 0시 봉황기 게양

이재명 대통령이 29일부터 청와대에서 집무를 시작한다. 2022년 5월 윤석열 정부가 대통령 집무실을 용산으로 이전한 이후 약 3년7개월 만에 청와대 시대가 다시 열리는 것이다.

대통령실에 따르면 29일 오전 0시 대통령실을 상징하는 봉황기가 용산 대통령실에서 청와대로 자리를 옮긴다. 봉황기는 한국 국가수반을 상징하는 깃발로, 대통령의 집무실이 위치한 곳에 상시 게양된다.

이로써 대통령실의 공식 명칭도 '청와대'로 바뀌고, 업무표장(로고) 역시 과거 청와대 사용 로고로 복귀한다.

이 대통령의 청와대 복귀는 12·3 비상계엄 사태와 탄핵 등으로 얼룩졌던 '용산 시대'와의 정치적 단절을 상징적으로 보여준다는 평가가 나온다. 집권 후 국정 정상화에 매진했던 이 대통령은 2026년은 도약의 원년으로 삼겠다는 방침이다.

대통령실은 대통령과 참모들의 업무공간을 여민관으로 한데 모아 일하는 정부 기조를 이어간다. 대통령 집무실은 본관 외에도 핵심 참모인 3실장(비서실장·정책실장·안보실장)이 모인 업무동인 여민관에도 추가로 설치된다. 참모진과의 신속하고 유기적인 정책 결정을 위해 사실상 대부분의 업무는 여민관에 있는 집무실에서 소화할 방침이다.

또 구중궁궐 이미지를 탈피하기 위해 국정 생중계를 확대하고 열린 경호 원칙을 통해 국민 소통을 늘리겠다는 계획이다. 대통령경호처는 주변 등산로도 통제를 최소화하고, 광화문·경복궁·청와대·삼청동 일대 러닝 코스는 통제하지 않고 기존대로 환경을 유지하겠다고 밝혔다.

다만 청와대 관저 공사가 끝나지 않아 이 대통령은 당분간 현재 거주하는 한남동 관저에서 청와대로 출퇴근을 하게 된다. 대통령 관저는 내년 상반기 중 보수 작업과 보안 점검이 마무리 될 것으로 보인다.

