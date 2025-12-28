미얀마, 군사쿠데타 4년 10개월만에 총선…1차 투표 실시

미얀마에서 군사정권이 쿠데타로 집권한 지 4년 10개월 만에 첫 총선 투표가 시작됐다.



군사정권 측은 이번 총선을 통해 정권이 다당제에 기반한 민간 정부로 이양될 것이라고 밝히고 있지만, 국제사회에서는 총선이 사실상 경쟁 정치 세력의 출마를 봉쇄한 채 군부 통치 연장을 위한 요식행위라는 관측이 지배적이다.

28일(현지시간) 미얀마 총선 1차 투표가 시작된 가운데 최대 도시 양곤의 한 투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.

28일(현지시간) 미얀마 전국 330개 타운십(행정구역) 가운데 102곳에서 총선 1차 투표가 일제히 시작됐다.



미얀마 최대 도시인 양곤과 수도 네피도 등 곳곳에서 유권자들은 학교, 정부 청사, 종교시설 등에 마련된 투표소에서 투표했다.



군사정권 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 이날 네피도에서 투표를 마친 뒤 기자들에게 "우리는 이번 선거가 자유롭고 공정하게 치러질 것을 보장한다"고 밝혔다.



이어 "이번 선거는 군부가 주관한다. 우리는 우리의 명예가 더럽혀지는 것을 용납할 수 없다"고 덧붙였다.



이날 1차 투표 이후 내년 1월 11일 100개 타운십, 같은 달 25일 63개 타운십에서 2∼3차 투표가 잇따라 열릴 예정이다.

미얀마 군사정권 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관이 28일(현지시간) 수도 네피도의 투표소에서 투표를 마친 모습.

미얀마가 군사쿠데타 이후 내전에 휩싸인 가운데 반군 등이 장악한 나머지 65개 타운십은 현재로서는 투표가 예정돼 있지 않다.



상원 224석 중 168석, 하원 440석 중 330석이 이번에 선출되며, 상·하원의 각각 25%인 나머지 166석은 군 최고사령관이 임명한 현역 군인에게 배정된다.



총선이 끝나면 60일 안에 의회 간접 선거로 대통령을 선출한다.



상원, 하원, 군 출신 의원들이 각각 자신들 중에서 부통령을 선출(호선)한 뒤 전체 의회가 부통령 3명 중에서 대통령을 뽑는 방식이다.



다만 개표일·결과 발표일은 아직 공개되지 않았다.



이번 총선에는 4천963명이 후보자로 등록했으며, 전국적으로 6개 정당이 경쟁한다.



이 중 군사정권이 지원하는 통합단결발전당(USDP) 소속 후보가 1천18명으로 전체 출마자의 20% 이상을 차지한다.



이에 따라 USDP가 선거에서 압승하고 민 아웅 흘라잉 사령관이 대통령직에 오를 가능성이 크다는 관측이 나온다. 반면 아웅산 수치 미얀마 국가고문이 이끄는 민주주의민족동맹(NLD)은 2020년 총선에서 선출 의석의 80% 이상을 휩쓸며 압승했지만, 2021년 2월 군사쿠데타 이후 해산됐다.



수치 고문은 부패 등 혐의로 27년 형을 선고받고 가족 면회 등 외부와 접촉이 철저히 차단된 가운데 복역 중이다.



시민단체 정치범지원협회에 따르면 수치 여사와 같이 군사정권 치하에서 수감돼 있는 정치범은 약 2만2천여명에 이른다.



NLD를 비롯해 군사정권 치하에서 해산된 정당 40여곳은 이번 총선에서 후보를 내지 못했다.



아시아자유선거네트워크 분석에 따르면 이번에 참여하지 못한 해산 정당들의 2020년 총선 당시 득표율은 총 73%에 달했다.



사실상 민주 진영 등 반대 세력은 선거에서 배제된 채 군사정권과 가까운 후보들 위주의 반쪽짜리 선거인 셈이다.



군사정권은 페이스북 등 소셜미디어를 모두 차단하는 등 정보 확산을 제한하고 있으며, 최근에는 선거 비판 행위에 최대 징역 10년을 선고하는 법을 만들어 200여명을 기소했다.



정권은 또 국제선거감시단을 초청했지만, 지금까지 여기에 응한 나라는 독재자 알렉산드르 루카셴코 대통령이 31년째 장기 집권 중인 벨라루스뿐이다.



따라서 국제사회는 이번 선거가 군부 통치를 포장하기 위한 쇼에 불과하다고 평가하고 있다.



지난 24일 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 성명을 내고 이번 총선에 대표성이 있는 민주적 야당이 참여하지 않는 가운데 "폭력·탄압·협박이 심해지고 있다"고 지적했다.



폴커 튀르크 유엔 인권최고대표는 "미얀마 군정은 잔혹한 폭력을 동원해 국민에게 투표를 강요하는 행위를 중단하라"며 "반대 의견을 냈다는 이유로 체포하는 행위도 멈춰야 한다"고 강조했다.



또 "국민이 자유롭고 의미 있게 (선거에) 참여할 수 있도록 표현의 자유와 평화 집회를 할 조건이 전혀 마련되지 않았다"고 덧붙였다.



태국 까셋삿대의 미얀마 전문가인 랄리타 한웡은 이번 선거에서 USDP가 승리, 다른 친군부 정당들과 힘을 합해 차기 정부를 구성할 것이라고 전망했다.



이런 가운데 선거 분위기도 예전에 비해 매우 가라앉은 것으로 알려졌다.



2020년 총선 당시 투표소마다 유권자들이 장사진을 이뤘던 것과 달리 이번에는 양곤 도심의 한 투표소에서는 투표자보다 기자와 투표소 직원들이 더 많았다고 AFP 통신은 전했다.



실제로 AFP 집계에 따르면 이날 양곤 도심 투표소 두 곳에서 투표가 시작된 지 1시간 동안 투표한 사람은 100명 정도에 그쳤다.

