린, 이수와 파경 4개월만에 심정 밝혔다…한혜진 "내년 출산…1~2월에 승부"

가수 린이 이수와 파경 후 심경을 밝혔다.

린은 28일 인스타그램 스토리에 "내가 부서지더라도 누군가를 품고 싶었던 사람이었다"고 남겼다. 이수와 이혼 소식을 알린 지 4개월 만이다. 사흘 전인 25일에는 바다 영상에 이수 노래 '유어 라이츠'(Your Lights)를 넣어 올렸다.

소속사 325E&C는 8월23일 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷기로 합의, 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다"며 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정이다. 법적 관계는 정리됐으나, 각자 위치에서 서로 응원하는 음악적 동료로서 관계는 지속할 예정"이라고 했다.

린은 지난달 싱글 '사랑했던 전부였던'을 발매하고, '2025 콘서트 홈'을 열었다. 이수는 24일 광주를 시작으로 전국투어 '겨울나기'를 돌고 있다.

모델 한혜진(42)이 결혼 가능성을 언급했다.

한혜진은 27일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에서 "생각만 했다. 2025년 내내 연애가 있었지만 성공하지 못했다"며 "누가 아느냐. 내년 이맘때쯤 출산 계획이 있을 수도 있다. 내년 안에 출산하려면 1~2월 안에 승부를 봐야 한다"고 밝혔다.

"올해 되게 많이 늙어버린 기분이 들더라. 작년보다 올해 더 세게 왔다. 한 해 한 해 빡세게 온다"며 "피부과에 가장 큰돈을 쓰지 않았을까 싶다. (예전 사진을 보면) 진짜 다르더라. 깜짝 놀랐다. 난 내가 한 번도 예쁘다는 생각을 못 했다. 젊음이 주는 예쁨이 있다. 풍파에 좀 살이 깎여나가야 하는데 콜라겐만 깎여나갔다."

한혜진은 "나는 욱하는 사람이 제일 싫다. 그 장면을 보면 바로 끝"이라며 "연애 프로그램을 하면 연애 감정이 살아나지 않느냐. 동시에 모든 군상을 보면 내 남자의 단점도 잘 보인다"고 했다.

'나는 솔로' 28기 정숙·상철(가명)이 재혼한다.

두 사람은 28일 결혼식을 올린다. 청주에 신접 살림을 차린 상태다. 정숙은 나는 솔로 최초로 혼전 임신, 내년 5월 출산할 예정이다.

일주일 전인 21일 인스타그램에 식전 영상을 올리고 "봄 기운이 완연했던 첫 만남이 어느새 지나고 겨울이 찾아왔다. 솔로나라 28번지에서 시작된 상철, 정숙의 나누어진 이야기가 이제는 합쳐져 평생이라는 결말을 맞이한다"며 "서로 손을 잡고 걷는 첫 걸음을 응원해준 모든 분들의 따뜻한 마음을 잊지 않고 행복하게 잘 살겠다"고 했다.

정숙은 회계사이며, 상철은 국립대병원 행정 교직원이다. 지난달 12일 막을 내린 ENA 나는 솔로 28기 돌싱특집에서 최종 선택하지 않았으나, 방송 후 연인으로 발전했다. 정숙은 지난달 6일 태아 초음파 사진을 공개했다. "나솔(태명)이는 안정기에 들어서서 매우 잘 자라고 있다. 그저께 성별이 나왔는데, 아빠를 닮아 예쁜 아들"이라고 했다.

