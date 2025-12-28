경찰, 통일교 총재 전 비서실장 재소환… 부산 간부도 조사 중

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 28일 한학자 총재의 전 비서실장과 부산 지역 통일교 간부를 소환해 조사에 나섰다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 10시쯤부터 정원주 전 비서실장을 정치자금법 등 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

정 전 비서실장은 한 총재의 최측근으로 알려진 인물로 지난 18일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석해 조사를 받은 바 있다.

경찰은 정 전 비서실장이 통일교의 자금 관리를 총괄했단 점에서 2018∼2020년 통일교 측이 더불어민주당 전재수 의원과 임종성 전 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 금품을 전달한 의혹을 인지했거나 일부 가담한 게 아닌지 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 같은 날 통일교 산하 단체인 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장이자 한일해저터널 연구회 이사인 박모씨도 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.



박씨는 금품 수수 혐의를 받는 전 의원과 2020년 총선을 앞둔 시기에 만나 한 총재의 자서전을 전달하고 함께 사진을 찍은 인물이다. 경찰은 박씨가 통일교 측 숙원사업인 한일해저터널 사업 추진을 위해 지역 정치인과 다수 접촉한 것으로 보고 있다.

