이대통령, 내일부터 청와대서 근무…경호처 보안·안전 종합점검 마쳐

이재명 대통령이 29일부터 청와대에서 집무를 시작하는 가운데 대통령경호처가 보안태세 구축과 안전 확보를 위한 종합점검을 마쳤다. 3년여 간의 청와대 전면 개방에 따른 발생 가능한 위협 요인을 사전에 제거하고 대통령 집무 공간으로서의 최고 수준 경호·경비 체계를 구축했다.

대통령경호처는 이 대통령의 청와대 복귀를 앞두고 국가정보원, 경찰특공대 등 13개 관계기관과 합동으로 종합점검을 실시했다고 28일 밝혔다.

경호처는 관계기관과 함께 청와대 주요 건물 및 시설과 경내 산악지역 등을 대상으로 안전과 보안 점검을 비롯해 화생방 대비 점검, 위생 점검, 소방 점검, 위험물 탐지를 진행했다.

앞서 경호처는 청와대 복귀 결정 이후 지난 7월부터 인적·물적·지리적 요소를 종합적으로 분석해 안전 위해요인을 식별하고, 이에 기반한 종합대비책을 마련했다. 월담, 기습침투, 차량강습 등 각종 우발상황을 대비해 군·경 경호지원부대와 합동으로 현장종합훈련(FTX)를 실시했고, 정부기관 및 기능별 전문기관과 단계적으로 시설물 안전진단, 정밀 보안 활동을 수행했다.

경호처는 이번 종합점검은 각 분야별 전문기관 인원이 합동으로 실시해 효율성과 전문성을 높였다고 설명했다. 특히 보안점검의 경우 경호처와 국정원, 전파관리소, 청사관리본부 등 관계기관 인원들이 함께 도청장치 및 은닉카메라, 전자기기, ICT 인프라 등을 면밀히 점검했다고 전했다.

황인권 경호처장은 "청와대는 국민과 국가를 상징하는 공간인 만큼, 최고 수준의 안전과 보안이 확보되어야 한다"며 "청와대 내·외곽 경호·경비를 총괄하는 책임기관으로서 관계기관과의 긴밀한 협업을 통해 '절대 안전'을 실현하고, 국민주권정부의 안정된 국정 운영을 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지