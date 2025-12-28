“경기·인천 안 가요” 서울 시민 10명 중 9명 ‘서울 재안착’ 희망

서울 중구 남산에서 본 서울 시내 아파트 모습. 뉴시스

서울 시민들의 ‘정주 의식’이 그 어느 때보다 견고해지고 있다. 한때 ‘탈서울’ 열풍이 불며 경기도나 인천으로 주거지를 옮기던 추세와 달리 서울에 머물고자 하는 수요가 늘어나면서다.

서울시가 28일 발표한 ‘2024 서울시 주거실태조사’ 결과에 따르면 서울은 단순한 주거지를 넘어 일자리와 생활 편의, 그리고 정원과 한강이 어우러진 ‘살기 좋은 도시’로서의 매력을 시민들에게 체감시키고 있는 것으로 나타났다.

이번 조사에서 가장 눈에 띄는 대목은 향후 주거 이동에 대한 시민들의 태도 변화다.

향후 5년 이내에 이사 계획이 있는 가구 중 서울 내로 이사하겠다고 답한 비율은 87.5%다. 2021년 조사에서 84.8%였던 것과 비교해 2.7%포인트 상승한 수치로 주거 이동 수요가 서울 안에서 응축되고 있음을 보여준다.

이사 행태를 분석해 봐도 ‘서울 지향성’은 뚜렷하다.

실제 이사 비율도 ‘서울→서울’이 90.6%로 주를 이뤘고, 경기나 인천에서 서울로 진입한 비율은 6.4%를 기록했다. 이들이 수도권을 뒤로하고 서울을 택한 이유는 명확하다. 일터와 집이 가까운 ‘직주근접(62.1%)’과 ‘교통 및 생활 편의(43.9%)’가 압도적인 사유로 꼽혔다.

이는 평균 거주기간 증가로도 증명된다. 서울 시민의 평균 거주기간은 2021년 6.2년에서 2024년 7.3년으로 1년 이상 늘어났다. 주거 안정성이 그만큼 높아졌다는 방증이다. 특히 노원구(9.3년), 구로구(8.7년), 도봉구(8.3년) 등 외곽 지역 거주 기간이 서울 평균을 웃돌아 한 동네에 오래 머무는 안정적인 주거 문화가 확산하는 것으로 보였다.

시민들이 서울을 떠나지 않으려는 이유는 단순히 편리함 때문만은 아니다. 서울의 주거 환경 자체가 질적으로 개선되었다는 평가가 지표로 나타나면서다. 주택 만족도(3.01점)와 주거환경 만족도(3.06점)는 4점 만점 기준으로 모두 상승 곡선을 그려 전반적인 정주여건이 개선된 것으로 분석됐다.

특히 만족도 상승을 견인한 핵심 지표는 3.0에서 3.06으로 오른 ‘공원 및 녹지’다. 서울시가 추진해 온 ‘정원도시 서울’과 ‘그레이트 한강’ 프로젝트로 도시 곳곳에 500여개 이상의 정원이 조성되고, 한강공원이 시민들의 문화 공간으로 탈바꿈하면서 시민들의 체감 만족도가 크게 높아진 것으로 풀이됐다.

조사의 또 다른 수확은 ‘강남·북 주거 격차’의 완화 조짐이다. 강북 지역 주거 상향 지표가 서울 평균보다 높은 수준을 유지하며 균형 있는 정주 여건이 형성되고 있음이 확인됐다.

강북 지역 임차가구의 자가 전환 비율은 32.6%로 서울 전체 평균(31.5%)을 상회했다. 문화시설 접근성(2.74→2.84), 공원·녹지 접근성(2.98→3.11), 대중교통 접근성(3.06→3.12), 교육환경(2.94→3.02), 방범 및 치안(2.95→3.05) 등 거의 모든 생활 지표에서 강북 지역 만족도가 큰 폭으로 향상됐다.

서울시는 이번에 처음으로 자치구별 주거실태 지표 11종을 공개했다. 이번 조사로 시 주요 정책의 체감도를 평가하고, 다양한 분석을 거쳐 조사 결과를 시민들에게도 공개할 방침이다. 시민들이 직접 서울의 주거실태를 살펴보고, 주택관련 연구, 신규정책발굴에도 활용할 수 있도록 ‘2024년 서울시 주거실태 조사’ 마이크로데이터도 개방한다.

최진석 서울시 주택실장은 “최근 4년간 서울 시민의 주거환경 만족도 등 정주 여건이 지속적으로 향상된 것으로 조사됐다”며 “표본 확대와 서울시 자체 문항 추가로 지역별 정밀한 조사 기반을 마련한 만큼 자치구별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 주거 정책 수립에 적극 활용하겠다”고 말했다.

