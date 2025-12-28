삼흥도에 간 이제훈, 전쟁의 서막을 열어젖혔다

SBS '모범택시3' 이제훈이 의문의 섬 삼흥도에 발을 들이며, 범죄를 상품화하는 희대의 빌런과 대 전쟁의 서막을 열어젖혔다.

'모범택시3' 방송화면 캡처

지난 27일 오후 9시 50분에 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호 연출 강보승) 12화에서는 도기(이제훈 분)와 '무지개 다크히어로즈'가 중고물품 거래사기의 몸통인 이른바 총괄(박시윤 분)의 정체를 밝혀냈고, 이 과정에서총괄에게 중고사기 범죄를 상품화해 판매한 배후가 있다는 사실이 드러났다.

이와 함께 닐슨코리아에 따르면 '모범택시3' 12화 시청률은 최고 19.1%, 수도권 15.2%, 전국 14%를 기록, 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 특히 2049 시청률이 최고 5.57%, 평균 4.9%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 10월부터 지금까지 방송된 모든 방송 중 1위를 차지다.

'무지개 다크히어로즈' 도기, 장대표(김의성 분), 고은(표예진 분), 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)은 범죄를 단순 돈벌이 취급하는 신흥 범죄 집단에 분노하며, 중고사기 조직의 총괄(박시윤 분)을 겨냥한 맞춤형 눈눈이이 복수로 포문을 열었다. 무엇보다 익명성 뒤에 숨어 온갖 악행을 저지르는 총괄을 랜선 밖으로 끄집어내는 것이 가장 큰 과제였다.

무지개 다크히어로즈'는 역할을 바꿔, 도기가 콜밴을 책임지고 고은이 부캐 플레이어로 나서 흥미를 치솟게 했다. 특히 고은은 중고사기 조직에 알바로 직접 잠입한 후 천연덕스러운 연기력으로 총괄의 환심을 샀다. 이어 대놓고 수익금을 빼돌리고, 조직원 모두의 노트북을 랜섬웨어에 감염시키는 등 일부러 그의 타깃이 됐다. 고은의 행보에 긁힌 총괄은 앞서 피해자들에게 했듯이 고은에게 악질적인 사이버 불링, 배달 테러를 가했다. 하지만 고은은 타격감이 전혀 없는 태도로 일관하며, 되려 총괄의 멘탈을 박살냈다.

'모범택시3' 방송화면 캡처

결국 총괄은 고은을 잡기 위해 오프라인에 모습을 드러냈다. 비로소 총괄의 정체와 그의 은신처 모두를 밝혀낸 '무지개 다크히어로즈'는 사기 물품들을 모두 회수하고, 학대당하던 강아지까지 무사히 구조하는 데 성공했다. 하지만 총괄은 자신을 응징하러 온 도기에게 "시드머니만 있으면 모든 범죄를 세팅해 주는 전문 업자들을 알려주겠다"고 말했다. 때마침 업체에서 보낸 A/S 택배가 도착하자 총괄은 "눈으로 직접 확인시켜 주겠다"면서 도기 앞에서 택배 상자를 의기양양하게 개봉했는데, 택배의 정체가 다름 아닌 그를 제거하기 위해 도착한 소형 폭탄이었음이 드러나 충격을 줬다. 이에 총괄은 그 자리에서 목숨을 잃었고, 도기는 택배 배달원을 쫓으러 거리로 뛰쳐나가 골목을 빠져가나는 활어차를 목격했지만, 폭발의 충격으로 더 이상 추적할 수는 없었다.

범죄자가 되고자 하는 이들을 상대로 장사를 하는 극악무도한 자들이 있음이 드러난 상황. 추적 끝에 그들이 삼흥도라는 섬과 관련됐다는 것을 알아냈고, 도기와 장대표눈 문제적 섬을 찾아갔다.

한편 '모범택시3'는 매주 금,토 오후 9시 50분에 방송된다.

