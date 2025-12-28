‘정희♥광수’ 첫 돌싱집 공개?...거리낌없는 애정표현도

‘구해줘 홈즈’에 깜짝 등장한 정희. MBCentertainment

뜻밖의 콘텐츠에서 SBS Plus, ENA ‘나는 솔로’ 정희(가명)과 광수(가명)의 집이 공개됐다.

25일 게재된 MBC ‘구해줘 홈즈’ 331회 예고편에서 박지현, 임우일, 김대호가 새해 첫날 맞이 ‘첫 집’을 임장하는 과정이 그려졌다.

집을 돌아다니며 “이 집은 어떤 첫 집인가요?”라고 의미를 묻고 되새겼다. 사연 중 0.6%의 확률로 청약에 당첨된 첫 집이라는 사연, 첫 옥탑방이라는 사연 등이 공개됐다.

이어 방문한 집을 두들기자 ‘나는솔로’ 28기에 출연한 정희가 이들을 맞이했다. 임우일은 예상 밖 인물 등장에 “오 안녕하세요”라며 놀라움을 감추지 못했다.

달달한 광수와 정희.

정희는 “돌싱이 되고 나서 마련한 첫 집이에요”라며 집에 대한 애정을 표현했다. 방송 중에도 남편 광수와 손을 꼭 잡은 두 사람의 모습은 달달한 기운이 느껴졌다.

또 박지현이 “두 분의 애칭이 있으세요?”라고 묻자, 광수는 “저는 애기”, 정희는 “저는 응애”라고 답하며 서스럼없이 애정을 드러냈다.

두 사람의 거리낌 없는 애정표현에 김대호는 입을 떡 벌린 채 놀라움을 감추지 못했다.

광수와 정희는 ‘나는 솔로’ 28기 출연자로 등장해 방송 말미에 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다.

