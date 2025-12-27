옆구리 노출 드레스 한지민 "단백질 위주 1일 1식 했다"

배우 한지민이 청룡영화상을 앞두고 드레스를 입기 위해 철저한 식단 관리를 했다.

한지민은 26일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에 나와 이서진·김광규와 함께 호흡을 맞췄다.

한지민은 "아침에 사과를 먹는다"며 이서진에게 사과와 요거트를 부탁했다.

한지민은 드레스 부띠끄에 가서도 차에 남겨둔 요거트를 가져다 달라고 했고 "김밥을 먹으라"는 이서진의 제안을 거부했다. 그러면서 "드레스 입어야 해서 안 된다. 김밥이 혈당을 가장 빠르게 오르게 하는 음식이라고 한다"고 말했다.

한지민은 식당 역시 단백질 위주로 먹을 수 있는 곳을 찾아달라고 했다.

이서진은 닭한마리 칼국수를 추천했고, 한지민은 "진짜 짜증난다"며 거부했다.

한지민이 수육을 언급하자 이서진은 "수육 먹으면 김치 먹어야 한다. 그런데 김치는 안 되지 않느냐"고 따졌다.

한지민은 "안 되는 건 아닌데 김치는 채소다"고 했고, 이서진은 "그렇게 따지면 아무거나 다 먹어라"고 말했다.

한지민은 드레스 피팅 때문에 1일 1식을 한다고 했다.

김광규가 "평소에도 1일 1식을 하냐"고 묻자 한지민은 "아니다. 이번 주에 드레스 피팅이 있다. 배만 안 나와도 어떻게 갈보겠는데 드레스 옆구리 노출이 있다"고 말했다.

이어 "만약에 레드카펫 때 옆구리 안 뚫린 걸 입으면 다이어트를 포기한 걸로 생각해달라"고 했다.

한지민은 청룡영화상에 옆구리가 드러난 드레스를 입고 나타났다.

<뉴시스>

