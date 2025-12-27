트럼프 “소말릴란드가 뭔지 아는 사람?”…이스라엘의 국가승인에도 “NO”

이스라엘이 세계 최초로 아프리카 소말릴란드를 국가로 승인한 것에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 반대 입장을 밝혔다.

26일(현지시간) AFP 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 발행된 뉴욕포스트와 인터뷰에서 미국이 소말릴란드를 국가로 인정할 것이냐는 물음에 “아니다”라며 “소말린란드가 뭔지 아는 사람이 있나, 정말로?”라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

소말리아 서북부의 소말릴란드는 1991년 일방적으로 독립을 선언했지만 지금껏 국제사회에서 국가로 인정받지 못했다. 소말릴란드는 자체 화폐와 여권, 군대를 보유하고 소말리아의 다른 지역보다 상대적으로 안정적인 통치를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

소말릴란드는 인도네시아, 남수단, 리비아, 우간다 등과 함께 이스라엘과 미국이 가자지구의 팔레스타인 주민을 이주시키는 방안을 논의한 국가로 전해진 바 있다.

이스라엘은 이날 이스라엘과 소말릴란드가 대사 임명과 양국 대사관 개설 등을 담은 완전한 외교 관계 수립 협정에 서명했다고 발표하면서 아프리카 미승인 국가인 소말릴란드를 세계에서 유일하게 국가로 승인했다.

그러나 지역 국가들은 이스라엘의 소말릴란드 국가 승인에 대해 거세게 반발하고 있다. 로이터통신에 따르면 이스라엘의 발표 직후 소말리아, 이집트, 튀르키예, 지부티 등 4개국 외무장관은 이스라엘의 이번 조치를 규탄했다.

아프리카연합도 “소말리아의 통합, 주권, 영토 보전을 훼손하려는 어떠한 시도도 대륙 전반의 평화와 안정에 광범위한 영향을 주는 위험한 선례를 남길 수 있다”며 이스라엘의 소말릴란드 국가 승인에 반발했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지