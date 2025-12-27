“오지 말라는 뜻?”...일본, 2026년 출국세 3배 인상 [수민이가 화났어요]

일본 정부가 내년 7월부터 ‘국제관광여객세’라는 이름으로 물리는 출국세를 현행 1인당 1000엔(약 9000원)에서 3000엔(약 2만7000)으로 인상할 방침을 굳혔다고 교도통신 등 현지 언론이 27일 보도했다.

일본 정부는 전날 회의에서 이런 방침을 정하고 이에 따른 2026회계년도(2026년4월∼2027년 3월) 수입이 전년도의 2.7배인 1300억엔(약 1조2000억원)으로 증가할 것으로 전망했다.

출국세 인상에 따라 늘어난 수입은 방일객 증가로 인한 오버투어리즘(과잉관광)대응 사업 등에 쓸 계획이다.

일본 정부는 내년중 비자 수수료도 5배 수준으로 인상할 방침이다.

다만 현재 한국인은 관광 등 단기 체류 목적으로 일본을 방문할 때 무비자로 입국할 수 있어 비자 수수료를 낼 필요는 없다.

일본 정부는 2028년쯤 비자 면제국 여행객을 대상으로 온라인에서 기본 내용을 신고하도록 한 뒤 입국 전 심사를 진행하는 전자도항인증제도(JESTA)를 도입할 예정이다. 이 제도 시행 이후 심사 명목의 수수료를 물릴 계획이다. 이는 미국의 전자여행허가제(ESTA)와 유사한 제도다.

한편 중국 정부는 내년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 감축하도록 지시했다는 소식이 전해졌다.

일본 교도통신은 25일 중국 현지 여행업계를 인용해 중국이 자국 여행사에 내년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 감축하라고 지시했다는 내용을 보도했다.

보도에 따르면, 이 같은 지침은 지난달 말에 내려졌다. 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 일본으로의 여행, 유학을 자제하라는 권고에 맞춰 내려진 것으로 보인다.

일본은 중국에서 최근 몇 해 동안 가장 인기가 높은 관광지 중 하나였다. 하지만 최근 중국 언론은 내년 1~2월 주요 여행 플랫폼에서 일본이 해외 인기 여행지 상위 10위에서 제외됐다고 보도했다．

