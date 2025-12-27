'충격' 존재감甲 배우, 의식이 없는 채 발견...안타까운 2주기

배우 이선균. 세계일보 자료사진

27일은 배우 고(故) 이선균의 사망 2주기이다.

그는 지난 2023년 12월 27일 오전, 서울 성북구의 한 노상에 주차된 승용차 안에서 의식이 없는 상태로 발견됐으며 이후 사망 판정을 받았다. 그의 갑작스러운 비보에 영화계와 대중의 애도가 이어졌다.

이선균은 사망 두 달 전인 2023년 10월 마약 투약 의혹에 휩싸인 바 있다. 간이 시약 검사와 국립과학수사연구원 정밀 감정 결과 모두 음성으로 확인됐지만, 같은 해 12월 27일 숨진 채 발견되며 큰 충격을 안겼다.

1975년생인 이선균은 1999년 그룹 비쥬의 ‘괜찮아’ 뮤직비디오로 연예계에 데뷔했다. 이후 MBC 시트콤 ‘연인들’(2001)을 통해 얼굴을 알렸고, 단막극 ‘닥터 러브’, ‘반투명’, ‘연애’, ‘태릉선수촌’, ‘거리여인의 사랑법’ 등을 통해 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.

그가 본격적인 대중의 주목을 받기 시작한 건 2007년 MBC 드라마 ‘하얀거탑’이다. 외과 의사 최도영 역을 맡아 드라마의 도덕적 가치관을 형성하는 역할을 맡았다. 언론매체에 따르면 당시 한 시청자는 게시판에 ‘이선균 씨가 최도영이라는 사람 캐릭터를 멋지게 살려내고 계시다는 느낌’이라는 감상평을 남겼다.

이후 ‘커피프린스 1호점(2007)’, ‘파스타’(2010)’, ‘골든타임(2012)’ 등 연이은 흥행작으로 인기 배우로 자리매김했다. 이후에도 ‘나의 아저씨(2018)’, ‘검사내전(2019)’, ‘닥터 브레인(2021)’, ‘법쩐(2023)’ 등에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다.

‘파주(2009)’, ‘성난변호사(2015)’ 등 스크린에도 진출한 그는 2019년에는 봉준호 감독의 영화 ‘기생충’을 통해 칸 국제영화제와 아카데미 시상식 등 세계 주요 영화제를 누비며 글로벌 인지도를 얻었다.

이선균의 유작인 영화 ‘탈출: 프로젝트 사일런스’와 ‘행복의 나라’는 지난해 여름 개봉했다. 힘을 주지 않아도 묵직하게 깔리는 중저음의 목소리가 매력적인 그의 모습을 대중은 기억 속에서 그리고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지