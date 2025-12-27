'길거리캐스팅' 당한 미모의 여고생, 이 배우 딸이었다고?

배우 정웅인의 딸이 길거리 캐스팅을 당했다. 자까다

배우 정웅인의 딸이 길거리 캐스팅에서 미모를 뽐내 화제이다.

지난 26일 유튜브 채널 '자까다'에는 '홍대 진로가 걱정인 학생 사진 찍어드리기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜버는 한 여고생을 보고 “사진 콘텐츠하는 ‘자까다’라고 하는데요. 사진 한번 찍어보실래요?”라며 출연을 권유했다. 여고생은 “올리는 거예요?”라며 등장했다.

그의 미모를 본 유튜버는 “자네 배우가 될 상이네”라고 감탄했다.

고등학교 1학년 학생인 여고생은 “진로 걱정이 제일 많은 거 같다”며 구체적인 진로를 묻는 질문에는 “그림 그려요”라고 답했다.

여고생의 사진을 찍어주던 유튜버는 재차 “배우 해야 될 상인데”라고 말했다. 그러자 여고생은 “방송에 많이 나왔었어요. ‘아빠 어디가’에 나왔었어요”라고 자신의 정체를 밝혔다.

이제는 물오른 미모를 자랑하는 그의 근황을 본 누리꾼들은 ‘와 예쁘다’, ‘진짜 배우가 될 상이다’, ‘어릴 때도 예뻤는데 엄청난 미녀가 됐네’라고 놀라움을 감추지 못했다.

그는 MBC 리얼리티 예능 ‘아빠 어디가2’에 배우 정웅인의 딸로 출연했다. 출연 당시 나이는 5세 전후로 추정된다. 자매와 함께 등장해 3자매의 사랑스러운 일상을 공개했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지