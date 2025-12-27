내달 김광석 30주기에 헌정 LP 발매

'영원한 가객(歌客)' 김광석(1964~1996)의 30주기를 맞아 '안녕, 광석이형 30주기' 스페셜 에디션 바이닐(LP)이 내달 6일 발매된다고 제작사 아트버스터가 27일 밝혔다.

지난 2014년과 2015년 각각 발매된 '광석이형 오마쥬 '나의 노래' 파트.1', '광석이형 오마쥬 '나의 노래' 파트.2'에 실린 곡들이 재수록됐다.

프롬(Fromm) '그녀가 처음 울던 날', 조동희 '거리에서', 김목인 '끝나지 않은 노래', 한대수 '어느 60대 노부부 이야기', 정마리 '외사랑' 그리고 김광석 팬 101명이 부른 '서른 즈음에' 등이 포함된다.

아트버스터는 "30주기인 지금도 여전히 진행 중인 고인의 '끝나지 않은 노래'에 대한 '진정한 헌정'을 담아내고자 한다"고 설명했다.

1984년 그룹 '노래를 찾는 사람들'(노찾사)로 데뷔한 김광석은 포크그룹 '동물원'을 거쳐 솔로로 전향했다. '서른 즈음에' '어느 60대 노부부의 이야기' '일어나' '이등병의 편지' 등 주옥같은 명곡을 불렀다. 내달 6일이 30주기다.

<뉴시스>

