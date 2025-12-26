필리핀, 한국에 호위함 2척 추가 주문… 8500억원 규모

필리핀에 한국산 호위함이 추가로 수출된다.

방위사업청은 26일 필리핀 마닐라에서 필리핀 국방부와 5억7800만 달러(약 8500억 원) 규모의 필리핀 해군 호위함 2차 획득사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 필리핀 해군 현대화 계획(호라이즌 3)의 주요 사업으로, HD현대중공업이 건조한 3200t급 최신형 호위함 2척을 2029년까지 필리핀 해군에 인도하게 된다.

필리핀 해군의 2600t급 최신예 호위함인 호세리잘함. HD현대중공업 제공

필리핀은 동남아시아에서 한국의 중요 방산 협력국이다.

FA-50 경공격기를 두 차례에 걸쳐 구매했고, 호위함 2척과 초계함 2척, 원해경비함 6척을 잇달아 도입하며 사실상 한국산 무기를 주력으로 운용하고 있다.

양국은 지난 2009년 체결된 ‘한-필 특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’을 통해 한국업체와 필리핀 국방부간 수의계약이 가능하도록 하는 제도적 기반을 마련했다.

한국 정부는 필리핀 국방부·외교부 등과의 고위급 면담 등을 통해 이번 사업의 원활한 성사를 지속적으로 당부했다.

지난 10월 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한-필 정상회담에서 이재명 대통령과 필리핀 마르코스 대통령은 양국의 우호적인 방산협력 관계에 대해 서로 깊은 감사를 표했고, 향후에도 지속적인 안보 파트너로서 협력해 나갈 것을 약속한 바 있다.

2016년 필리핀 호위함 1차 사업으로 도입된 호위함(호세 리잘급·2800t급) 2척은 각각 2020년, 2021년에 인도된 후 필리핀 해상 작전의 주축으로서 성능을 입증했다.

HD현대중공업은 2016년 호위함 첫 수주 이후, 후속군수지원과 교육훈련을 통한 현지 인력 양성 등 포괄적인 협력을 지속하며 필리핀 해군의 두터운 신뢰를 이끌어냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지