27일 아침도 영하 10도 '동장군'…낮부터 차차 기온 올라

토요일인 27일 아침 최저기온이 영하 10도 아래로 떨어지며 전국에 강추위가 이어지겠다.



추위는 낮부터 차차 풀리며 전국 대부분 지역이 영상권 기온을 회복하겠다.

올겨울 첫 한파경보가 내려진 26일 서울 광진구 한강 주변에 얼음이 얼어있다.

26일 기상청에 따르면 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 오는 27일 아침까지 전국 대부분 지역에서 평년보다 2∼7도 낮은 추운 날씨가 이어지겠다.



27일 아침 최저기온은 -15∼-3도, 낮 최고기온은 0∼8도가 되겠다.



중부지방과 경북내륙 일부 지역에 한파특보가 발효된 가운데, 27일 아침 기온이 중부내륙과 전북동부, 경북권내륙을 중심으로 영하 10도 이하로 떨어지겠다.



경기북부내륙과 강원내륙·산지, 충북북부는 영하 15도 안팎으로 더 춥겠다.



바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.



주요 도시의 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -11도와 3도, 인천 -8도와 4도, 수원 -10도와 3도, 강릉 -4도와 6도, 대전 -8도와 5도, 세종 -8도와 4도, 광주 -4도와 6도, 대구 -6도와 5도, 울산 -5도와 6도, 부산 -3도와 7도, 제주 3도와 9도다.



기온은 27일 낮부터 차차 올라 주말 동안 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.



토요일에 비나 눈이 내리는 지역도 있겠다.



서울·인천·경기남부와 경기북부·강원남부내륙·충청권은 오후 6시 전에 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠다.

제주는 27일 새벽까지 비 또는 눈이 내리겠다.



건조특보가 발효된 강원동해안·남부산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산은 대기가 매우 건조하겠다. 수도권 일부와 경상권도 27일까지 대기가 건조한 곳이 있겠다.



동해와 남해, 제주를 중심으로 27일 시속 30∼65㎞ 바람이 매우 강하게 불겠으니 항해나 조업 선박은 각별히 유의할 필요가 있다.



미세먼지는 수도권과 강원영서·충북·경북은 '보통', 나머지 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.

