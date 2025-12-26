“우리 오빠 어딨어”…1명 빠진 빼빼로 패키지에 스키즈 팬들 ‘발칵’

캐나다에서 판매된 ‘빼빼로×스트레이 키즈’ 협업 제품에서 멤버 한의 이미지가 누락된 사실이 알려지며 팬들의 항의가 이어지고 있다. 논란이 확산되자 롯데웰푸드는 해당 오류를 인정하고 공식 사과했다.

해당 제품의 문제는 21일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티를 통해 캐나다 일부 매장에서 유통 중인 협업 패키지 사진이 공유되면서 확산했다. 공개된 이미지에는 스트레이 키즈 멤버 방찬, 리노, 창빈, 현진, 필릭스, 승민, 아이엔의 모습만 담겼고, 한(본명 한지성)의 사진은 빠진 상태였다.

그룹 스트레이 키즈 멤버 한의 이미지가 누락된 빼빼로 패키지. 온라인 커뮤니티 캡처

이를 접한 팬들은 “멤버 한 명이 빠진 것은 명백한 실수이자 아티스트에 대한 무례”라며 항의에 나섰다. 이들은 ‘#PeperoApologizeToHan’, ‘#빼빼로_한지성을_존중하라’ 등의 해시태그를 통해 누락 경위에 대한 명확한 설명과 함께 제품 회수 또는 패키지 수정 조치를 요구했다.

논란이 커지자 롯데웰푸드는 공식 입장을 내고 “캐나다 지역에서 12월부터 판매 중인 스트레이 키즈 협업 패키지 디자인에서 한의 이미지가 빠진 사실을 12월 21일 오후 내부 확인 과정에서 발견했다”고 밝혔다. 이어 “확인 즉시 아티스트 본인에게 사과의 뜻을 전달했으며, 팬 여러분께도 깊이 사과드린다”고 전했다.

롯데웰푸드는 구매자에 대한 후속 조치와 관련해 “추가 안내 사항은 추후 공지할 예정”이라며 “이번 일로 불편과 혼선을 드린 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 덧붙였다.

스트레이 키즈는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 필릭스, 승민, 아이엔, 한으로 구성된 8인조 그룹이다. 현재 빼빼로 글로벌 앰배서더로 활동 중이다.

