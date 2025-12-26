애경산업, 비타민 안티에이징 브랜드 ‘로에비타’ 론칭

생활뷰티기업 애경산업이 프리미엄 비타민 안티에이징 브랜드 ‘로에비타’(Loevita)를 론칭한다고 26일 밝혔다.

로에비타는 ‘피부 본질에 집중하다’는 브랜드 미션을 바탕으로 피부에 필요한 비타민의 본질을 보다 깊이 있게 전달하는 데 초점을 맞춘 프리미엄 비타민 안티에이징 브랜드다. 비타민 연구를 기반으로 성분의 효능과 안정성, 흡수력에 집중한 제품 개발을 통해 장기적인 피부 밸런스 케어를 제안한다.

로에비타는 브랜드 론칭과 함께 기미와 피부 톤 개선에 중점을 둔 ‘멜라이트 비타민 앰플 에센스’를 선보인다. 로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스는 △순수 비타민 씨 56%, 나이아신아마이드, 글루타티온 성분을 80시간 동결 건조한 ‘멜라이트 비타민 씨 앰플 볼’과 △트라넥사믹애씨드와 토코페롤 등을 함유해 피부 톤 및 광채 케어에 도움을 주는 ‘멜라이트 광채 부스팅 에센스’로 구성됐다.

로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스는 비타민의 효능을 보다 효과적으로 전달할 수 있도록 설계됐다. 사용 시 광채 부스팅 에센스에 비타민 씨 앰플 볼을 직접 녹여 사용하는 방식으로, 비타민의 신선도와 분산 상태를 시각적으로 확인할 수 있는 것이 특징이다.

특히 로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스에 사용된 비타민 씨 앰플 볼은 프리미엄 영국산 비타민 씨의 미세 입자를 로에비타만의 이상적인 온도 및 기술로 동결 건조해 비타민 씨 함량의 안정성을 높였으며 스위스 비타민 연구소의 확인 테스트를 완료했다.

로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스는 인체적용시험을 통해 사용 직후 광채 효과 및 브라이트닝 효과를 확인했으며, 1일 사용만으로 5년 이상 된 묵은 기미가 22% 개선되는 것을 확인했다. 또한 4주 후 눈 밑 그늘 존 고착 기미를 비롯해 중안부 속·겉 기미 개선은 물론 눈가 탄력, 피부 리프팅, 피부 탄력, 피부 치밀도, 피부 보습 개선에 도움을 주는 것으로 확인됐다. 더불어 사용 30분 후, 자사 대조 제품 대비 2.333배 빠른 피부 흡수 속도 및 흡수 깊이 결과를 확인했다.

로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스는 비타민 씨뿐만 아니라 항산화 성분을 함유해 맑고 깨끗하게 광채 나는 피부를 완성해 주며 민감성 피부 대상 피부 자극 테스트를 완료해 피부에 부담 없이 사용할 수 있다.

로에비타 브랜드 관계자는 “오랜 연구 끝에 프리미엄 비타민 안티에이징 브랜드를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 피부에 필요한 비타민의 본질에 집중해 장기적인 피부 밸런스와 탄탄한 안티에이징 솔루션을 제공해 나갈 계획이다”고 말했다.

