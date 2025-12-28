삼척시, ‘인구감소대응 우수사례 평가’서 우수 시∙군 선정

삼척시가 강원도가 주관한 ‘2025년 인구감소대응 우수사례 평가’에서 우수 시∙군에 선정됐다.

이번 인구감소대응 우수사례 평가는 강원지역 18개 시∙군, 강원도 부서, 공무원 정책 제안 등 3개 부문으로 나눠 진행됐다. 시∙군 부문은 각 시∙군이 올해 추진한 인구감소∙지방소멸 대응 정책 중 우수사례 발굴 중심으로 평가했다.

삼척시 관계자들이 인구감소대응 우수사례 평가 우수 시∙군에 선정, 상을 받고 있다. 삼척시 제공

삼척시는 전국 3대3 농구 대회와 연계한 주요 관광지 탐방, 스포츠를 매개로 한 청소년 진로캠프, 스포츠케이션 컨퍼런스를 통한 인구감소위기 대응방안 제시 등 스포츠와 휴가(Vacation), 교육(Education), 전시(Convention)을 결합한 체류인구 증대 및 도시활력 모델을 구축해 높은 평가를 받았다.

시 관계자는 “앞으로도 인구감소 위기 극복을 위해 지역방문을 넘어 지역과의 지속적인 관계를 만들어 관계인구로 전환되는 지역활력 인구정책을 지속적으로 발굴해 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지