한화시스템, 한미 연합작전 핵심 시스템인 연합지휘통제체계(AKJCCS) 성능개량 수주

한화시스템이 한·미 연합작전을 총괄하는 핵심 지휘통제체계 재구축 사업을 맡는다. 지휘통제체계란 지휘관이 임무에 따라 부대의 운용을 지시하고 통제하는 데 필요한 시설 및 장비를 뜻한다.

한화시스템은 26일 방위사업청이 주관하는 937억원 규모의 연합지휘통제체계(AKJCCS) 성능개량 체계개발 사업을 수주했다고 밝혔다.

연합지휘통제체계(AKJCCS) 운용 개념도. 한화시스템 제공

연합지휘통제체계(AKJCCS)는 한반도 전역에서 한·미 연합작전에 대한 지휘·통제를 수행하는 핵심 체계로 2015년 전력화됐다. 그러나 시스템 운영·보안 이슈가 제기되고, 전시작전통제권 전환과 연합 지휘구조 변화에 따른 기술 고도화 필요성이 높아지면서 단순한 성능개선이 아닌 체계 전면 재개발이 결정됐다.

성능개량이 이뤄지는 연합지휘통제체계(AKJCCS)에는 인공지능(AI) 기반 상황 분석 및 자동화 의사결정 지원, 클라우드(CLOUD) 기반 서버 구축, 데스크톱 가상화 적용 등 최신 기술이 활용된다.

이번 사업은 지휘통제체계에 AI를 적용하는 국내 첫 사례다. 전장에서 발생하는 방대한 데이터를 AI가 신속하게 수집·처리함으로써 운용자의 업무 수행 시간을 크게 단축할 것으로 예상된다.

정보 분석부터 계획 수립에 이르기까지 지휘 결심의 전 과정에 AI 기반 지능형 서비스가 제공돼 지휘관에게 보다 정확한 판단을 지원한다.

한화시스템은 지난 40여 년 동안 우리 군에 자동화 방공체계의 핵심인 중앙방공통제소(MCRC) 성능개량과 한·미 연합군사정보처리체계(MIMS-C), 한국형 탄도탄 작전통제소(KAMDOC), 대대급이하 전투지휘체계(B2CS), 군사정보통합처리체계(MIMS) 등 다양한 지휘통제 및 감시정찰 체계를 공급해왔다.

